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الطراونة: نتمنى أن يسهم اتفاق السودان بتحقيق آمال وتطلعات شعبه العزيز

منذ ساعة واحدة
رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة-(أرشيفية- تصوير: أمجد الطويل)
رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة-(أرشيفية- تصوير: أمجد الطويل)

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محمود الطراونة

عمان- رحب رئيس الاتحاد البرلماني العربي /رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة باتفاق القوى المدنية والعسكرية في السودان والقاضي بتشكيل مجلس سيادي لإدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية.

وقال الطراونة في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: خطوة مهمة أنجزها الأشقاء في السودان الشقيق عبر الاتفاق لإدارة شؤون البلاد بتقاسم المجلس السيادي مناصفة بين المدنيين والعسكريين، نتمنى أن تسهم في تحقيق تطلعاتهم وتحفظ أمنهم واستقرارهم نحو سودان مستقر يلبي آمال شعبه العزيز.

وكان الطراونة أكد أننا في الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، نسعى دوماً إلى لحمة الصف العربي وأمن واستقرار الأقطار العربية، وذلك خلال استقباله بدار مجلس النواب االأربعاء الماضي السفير السوداني لدى المملكة الدكتور فضل عبدالله فضل، مشددا أننا على ثقة بأن الأشقاء في السودان سيتجاوزن التحديات والظروف الاستثنائية التي يشهدونها لبناء المستقبل الديمقراطي الذي يتطلع إليه الشعب السوداني الشقيق نحو الاستقرار والإزدهار.

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