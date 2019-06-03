الطراونة يؤكد أهمية توحيد الداخل الفلسطيني تزامناً مع ذكرى النكسة

عمان-الغد– أكد رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أهمية توسيع دائرة التنسيق بين الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية لاتخاذ مواقف داعمة للشعب الفلسطيني في ظل ما يواجهه من تمادي وغطرسة للمحتل.

حديث الطراونة جاء في بيان للاتحاد تزامناً مع الذكرى (52) للنكسة، طالب فيه بتحمل الأمم المتحدة لمسؤولياتها كاملة تجاه القضية الفلسطينية، وبذل مزيد من الجهد من أجل إيجاد حل شامل عادل للقضية الفلسطينية يستند إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الطراونة أهمية توحيد الصف الفلسطيني الداخلي على كلمة واحدة، لمواجهة المحتل وتخليص الشعب الفلسطيني من الظلم والقهر والاضطهاد.

وندد بعجز الاسرة الدولية ومجلس الأمن الدولي عن صون الأمن والسلم الدوليين في ظل التعنت الإسرائيلي الذي يضرب بعرض الحائط جميع القرارات والاتفاقيات الدولية التي تنادي باستعادة حقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة.