الطراونة يترأس اجتماع لجنة الرد على خطاب العرش واختيار القاضي رئيسا لها

عمان- الغد- عقدت لجنة الرد على خطبة العرش السامي اجتماعا اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة انتخبت خلاله النائب مازن القاضي رئيسا للجنة والنائب الدكتورة ريم أبو دلبوح مقررا لها.

ودعا الطراونة في بداية الاجتماع الى ضرورة الانتهاء من صياغة الرد على خطبة العرش السامي بالسرعة المطلوبة، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لإقراره بصيغته النهائية.

ولفت الى أهمية أن يأتي الرد منسجما مع كافة التوجيهات والرؤى الملكية السامية التي جاءت خلال الخطبة الشاملة التي لامست مجمل الأوضاع الداخلية والظروف الخارجية والتحديات التي يتوجب مجابهتها بتكاتف وتعاون السلطات.

وبعد الانتهاء من انتخاب الرئيس والمقرر قررت اللجنة انتخاب لجنة مصغرة يناط بها صياغة الرد يرأسها القاضي وتشمل بعضويتها الدكتورة أبو دلبوح والدكتورة هدى العتوم والدكتور علي الحجاحجة والدكتور مصطفى الخصاونة.

وتضم لجنة الرد على خطبة العرش السامي في عضويتها بالإضافة للقاضي و أبو دلبوح كل من النواب قيس زيادين وخير أبو صعيليك وعبد المنعم العودات وإبراهيم بني هاني ووائل رزوق ومصطفى الخصاونة وعيسى الخشاشنة وخالد البكار و جمال قموه وعلي الحجاحجة وابرهيم أبو السيد ومصلح الطراونة وإبراهيم البدور ومرزوق الدعجة وحسين القيسي وهدى العتوم ومحمد العياصرة وصفاء المومني و إبراهيم أبو العز و صوان الشرفات و محاسن الشرعة ومنال الضمور وزينب الزبيد ومحمود الطيطي.