الطراونة يتسلم تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018

عمان – تسلم رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة خلال استقباله في مكتبه بدار المجلس اليوم الأربعاء من رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد، تقرير الديوان لعام 2018.

وقدر الطراونة عاليا الدور الكبير الذي يقوم به الديوان باعتباره ذراعا رقابيا للمجلس على أعمال الحكومة في المحافظة على المال العام ومكافحة جميع أشكال الفساد المالي والإداري، مؤكدا استمرار مجلس النواب بتقديم الدعم المتواصل للديوان لتمكينه من القيام بمهامه الرقابية.

وأكد الطراونة أهمية التركيز على النوع على حساب الكم في تقارير الديوان والتركيز على الجانب التكنولوجي في عمله، ومتابعة ما اتخذه المجلس من قرارات فيما يتعلق بالتقارير التي عرضت على المجلس، مشيراً إلى أن مجلس النواب يأخذ التقارير بكل اهتمام وعناية، ويقوم بدراستها عبر لجانه المختصة ويتابع الملاحظات الواردة فيها.

من جهته، أكد حداد دور مجلس النواب الريادي في خدمة الاقتصاد الوطني، وتحديث التشريعات الناظمة لمسيرة التنمية الشاملة على طريق تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية والحفاظ على المال العام وسيادة القانون. وأعرب حداد عن تقديره لمجلس النواب على دعمه الموصول للديوان، مؤكدا استعداده المطلق للتعاون والتنسيق مع لجان المجلس المختلفة وتزويدهم بالتقارير والمعززات اللازمة لمناقشة ما ورد في التقرير واستمرار الديوان بنهج التطوير ورفع الأداء.-(بترا)