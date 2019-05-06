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الطراونة يدعو برلمانات العالم لاتخاذ مواقف لوقف العدوان على غزة

منذ ساعتين
رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة -(تصوير: ساهر قدارة)

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عمان – دعا رئيس مجلس النواب رئيس الاتحاد البرلماني العربي المهندس عاطف الطراونة البرلمانات العربية والدولية إلى اتخاذ إجراءت ضاغطة مع حكومات بلدانها لوقف الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف الطراونة في بيان صادر عن رئاسة الاتحاد البرلماني العربي، إن ما شهده قطاع غزة من عدوان غاشم استهدف أهلها الأبرياء، يأتي بعد انحياز الإدارة الأمريكية لسلطات الاحتلال، وهو ما يذهب باتجاه التنبه لتوقيت هذا العدوان ومراميه قبيل انطلاق خطة السلام المزعومة أو ما بات يعرف بصفقة القرن.
وقال، إن الأوقات العصيبة التي تمر بها القضية الفلسطينية تتطلب الدفع باستحقاق المصالحة الفلسطينية، وتوحيد الجهود من أجل الدفع بحل الدولتين على طريق نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة على ترابه الوطني، وتكاتف الأسرة الدولية بوجه ممارسات الاحتلال التي ما انفكت تمارس التطهير والقتل والدمار بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد تضامن الاتحاد البرلماني العربي مع أبناء الشعب الفلسطيني، داعياً إلى توحد الداخل الفلسطيني بمواجهة مطامع الاحتلال، وإحباط كل المؤامرات التي تهدف إلى مصادرة الحق الفلسطيني.-(بترا)

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