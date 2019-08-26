الطراونة يدعو “مشتركة نيابية” للاجتماع مع المعنيين بخصوص تخفيض فائدة البنك المركزي

عمان-الغد- دعا رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة اللجنتين المالية والاقتصاد والاستثمار إلى الاجتماع مع المختصين لبحث مدى انعكاس قرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة على المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

وتعقد اللجنتين برئاسة رئيس اللجنة المالية الدكتور خالد البكار ولجنة الاقتصاد والاستثمار الدكتور خير أبو صعيليك يوم غد الثلاثاء اجتماعا الساعة الثانية ظهرا مع عدد من المختصين والمعنيين، وسيكون الاجتماع مفتوحا أمام وسائل الإعلام.

وكان البنك المركزي الأردني قرر خفض أسعار الفائدة الرئيسية على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار (25) نقطة أساس اعتبارا من 2019/8/4 .

وجاء القرار وفق بيان صادر عن البنك المركزي القرار تماشيا مع تطورات أسعار الفائدة في الاسواق المالية العالمية والاقليمية وبهدف تعزيز نمو الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية وحفز الانفاق المحلي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري بما ينعكس ايجابا على معدلات النمو الاقتصادي .