الطراونة يدين العمل الإرهابي في تونس

عمان – الغد – دان رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة العمل الإرهابي الذي وقع على الاراضي التونسية الشقيقة في مدينة سوسة الساحلية، وأدى إلى استشهاد أحد عناصر الأمن التونسي وجرح آخر.

وأعرب الطراونة في بيان صادر عن الاتحاد اليوم الاثنين عن تضامن الاتحاد البرلماني العربي الكامل مع الجمهورية التونسية الشقيقة، مشيداً بذات الوقت بجهود قوى الأمن التونسي في التصدي لأي عمل من شأنه الإخلال بالاستقرار المجتمعي والسيادي لتونس الشقيقة.

وأهاب بالدول العربية الشقيقة، إلى توحيد جهودها وتكثيف العمل المشترك من أجل القضاء على آفة الإرهاب تمويلاً وتسليحاً.

و اعتبر أن المس بأمن أي دولة عربية شقيقة، هو مس بالأمن القومي العربي برمّته، مطالباً باسم الاتحاد البرلماني العربي العالم أجمع إلى الوقوف في وجه الإرهاب، ومساعدة الدول التي تتعرض لأعمال إرهابية، لأن الاستمرار في هكذا أعمال من شأنه أن يُهدّد الأمن والسلم الدوليين.

و اعرب في ختام البيان عن أحرّ التعازي لتونس الشقيقة قيادةً وشعباً، مؤكّداً ثقة الاتحاد البرلماني العربي التامّة بالجهود التي تقوم بها تونس الشقيقة، للتصدي للإرهاب، والمحافظة على أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.