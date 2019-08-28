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الطراونة يرعى ائتلاف البرلمانيات العربيات لمناهضة العنف ضد المرأة الخميس

منذ ساعة واحدة

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الغد– تحت رعاية رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة يعقد ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع المبادرة النسوية الأورومتوسطية طاولة مستديرة بدار مجلس النواب يوم غد الخميس بعنوان: ” واقع المشاركة الاقتصادية للنساء، التحديات والحلول” وتحت شعار: “النساء إلى الأمام”.

وتأتي أعمال هذه الطاولة المستديرة التي ستعقد في تمام الساعة العاشرة صباحاً في قاعة عبد الحليم النمر ضمن مشروع المبادرة النسوية الأورومتوسطية بعنوان: “تعزيز الوصول إلى الحماية والمشاركة والخدمات للنساء اللاجئات والنازحات والمجتمعات المضيفة في لبنان، والعراق، والأردن”، ويركز المشروع في الأردن على المشاركة الاقتصادية للمرأة.

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