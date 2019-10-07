الطراونة يستقبل رئيس ديوان المحاسبة القطري

عمان – قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، إن الأردن يرتبط بدولة قطر الشقيقة، بعلاقات متينة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

واكد الطراونة لدى استقباله في مكتبه اليوم الاثنين بدار مجلس النواب رئيس ديوان المحاسبة في دولة قطر الشيخ بندر بن محمد آل ثاني، بحضور رئيس ديوان المحاسبة عبد خرابشة، ان الأردن وقطر تجمعهما روابط أخوية متينة وعلاقات وطيدة كان عنوانها على الدوام الثقة والاحترام المتبادل، مؤكداً أهمية العمل على رفع مستوى التعاون في المجالات كافة بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وحول دور ديوانيّ المحاسبة في البلدين، اوضح الطراونة أن مجلس النواب حريص على تقديم مختلف أوجه الدعم لديوان المحاسبة في الرقابة على المؤسسات الحكومية المختلفة، هدفاً ومقصداً في الحفاظ على المال العام، لافتاً الى أن المجلس يولي تقارير الديوان كل الاهتمام، وسبق وأن أحال بعض ما ورد فيها إلى النائب العام، وأخرى إلى الجهات المختصة.

وأكد الطراونة أهمية استقلالية ديوان المحاسبة، حيث تكون مهام الرقابة متحررة من أي قيود، مشدداً على أهمية تبادل التجارب والخبرات الأردنية القطرية في هذا الإطار.

من جهته أكد الشيخ بندر آل ثاني أهمية تعزيز التعاون الرقابي بين البلدين انطلاقاً من التجربة الأردنية العميقة في هذا الإطار، لافتاً إلى أهمية الخبرات الأردنية في هذا المجال وتجاربها التي استفادت منها العديد من دول المنطقة ومنها قطر.

وعبر الشيخ آل ثاني عن سعادته بمستوى العلاقة بين البلدين الشقيقين، مؤكداً أنها علاقات متينة وراسخة، تصب دوماً في خدمة مصلحة الشعبين الشقيقين.

(بترا)