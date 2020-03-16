أخبار محليةالغد الاردني

الطراونة يشيد بإجراءات الحكومة ويدعو لحملة من القطاع الخاص للإسناد

منذ ساعة واحدة
رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة - أرشيفية
رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة - أرشيفية

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عمان – الغد – أشاد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة بالإجراءات الحكومية في الوقاية من فيروس كورونا، مؤكداً أن التكاتف الوطني بين جميع مؤسسات الدولة والهيئات الرسمية والشعبية، هو سبيلنا في حماية الوطن والمواطن في هذه المرحلة.

وقال الطراونة في تصريح صحفي اليوم الاثنين إن الواجب الوطني اليوم يستدعي حملة مساندة للجهود والإجراءات الحكومية، عبر التبرع من الشركات ورجال الأعمال والقطاع الخاص لتهيئة أماكن مساندة للحجر الصحي وغرف مجهزة وقت الحاجة لاستقبال حالات الفحص.

وشدد رئيس مجلس النواب على أهمية توحيد الجهود وعدم الارتهان للشائعات أو محاولات التقليل من الجهود الوطنية المختلفة، لافتاً إلى أننا قادرون على تجاوز هذه المحنة بمشيئة الله، حيث نتخذ من الأسباب والإجراءات على مدار الأسبوعين القادمين، ما يجنب الوطن والمواطن مخاطر هذا الوباء.

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