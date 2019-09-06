“الطراونة” يصطاد أكبر سمكة في العقبة وزنها 312 كغم

أحمد الرواشدة

العقبة – تمكن الصياد إبراهيم الطراونة، الجمعة، من اصطياد واحده من أكبر الأسماك في خليج العقبة والمعروف باسم “الفرس الغزيز”.

وقال الطراونة، إنّ “هذه السمكة تعد من الأنواع المميزه في خليج العقبة”. واصطادها الطراونة بالطرق البدائية بواسطة الصنارة من على متن قاربه المتواضع بالتعاون مع أصدقائه من الصيادين.

ويبلغ وزن سمكة الفرس التي اصطادها الطراونة 312 كغم بعد التنظيف وطولها 3 أمتار.

وأكد أنّ عملية اصطياد “الفرس العزيز” استمرت لأكثر من 4 ساعات وسط مياه البحر وذلك نظرًا لقوة هذه السمكة، مشيراً إلى أن صيدها تم بواسطة الصنارة بالتعاون مع 6 صيادين آخرين.

وبحسب الصياد الطراونة، فإن “سمك القرش يحتاج إلى مهارة خاصة في التعامل معه وصيده”، مضيفاً أنّ “خليج العقبة يخلو من هذه الأسماك الكبيرة، وأن ظهور هذا النوع نادر في خليج العقبة نظراً لوجودها في أعماق كبيرة تصل إلى 600 متر ولحاجتها إلى مساحات واسعه في البحر للحركة والمناورة وهو أمر غير متوافر في خليج العقبة” .

وبين الطراونة، أن خليج العقبة يشهد حالياً تواجداً لافتاً لعدد كبير من أنواع الأسماك وعلى رأسها سمك التونه والفرس الغزير.