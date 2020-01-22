الطراونة يلتقي الحلبوسي ويؤكد ثبات الأردن في دعم العراق وشعبه

عمان- الغد- التقى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أمس برئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في عمان، بحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي والسفير العراقي لدى المملكة حيدر العذاري.

وبحث اللقاء تنسيق الجهد البرلماني، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية بين البلدين في القضايا والمحافل ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الطراونة موقف الأردن الثابت بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم العراق لمواجهة جميع التحديات، وضمان سلامة ووحدة أرضه وشعبه، واحترام الجميع للسيادة العراقية، وعدم استخدام الأراضي العراقية ساحةً للصراعات الإقليمية والدولية.

وأكد الطراونة على وقوف الأردن مع العراق وشعبه بكل مكوناته، واستمرار التعاون والتنسيق في المجالات كافة وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

من جهته ثمن الحلبوسي موقف الأردن الثابت الذي يؤكده جلالة الملك عبد الله الثاني في إسناد العراق، مجددا حرص بلاده على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف الصعد وفقا للمصالح المتبادلة.

كما أكد على أهمية التنسيق المشترك لمواجهة تحديات الإرهاب، والحفاظ على سيادة العراق وأمنه وسلامة ووحدة أرضه وشعبه، ودعم الحكومة العراقية في إنهاء ملف النزوح، وضمان عودة النازحين والمهجرين، وإعادة الاستقرار.