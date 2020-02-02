أخبار محليةالغد الاردني

الطراونة يلتقي السفير الكويتي

منذ 55 دقيقة
الطراونة يلتقي السفير الكويتي

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عمان- التقى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة بمكتبه بمجلس النواب اليوم الأحد بالسفير الكويتي لدى المملكة عزيز الديحاني.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وأخيه سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.
وعبر الطراونة والديحاني عن اعتزازهما بمستوى العلاقات الراسخة التي تربطين البلدين ومستوى التنسيق والتشاور بين قيادة البلدين، مؤكدان أهمية العمل علي تعزيز التعاون بين الأردن والكويت في شتى الميادين.-بترا

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