الطراونة يلتقي نظيره الكازاخستاني ووعود بفتح خط شحن جوي خلال 10 أيام

عمان- الغد- التقى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة بنظيره رئيس مجلس النواب الكازاخستاني نورلان نعمتولين، وبنائب رئيس الوزراء الكازاخستاني رومان سكليار فاسيليفيتش، ووزير الزراعة عمروف كسيكبايفيتش.

وخلال لقائه برئيس مجلس النواب الكازاخستاني أكد الطراونة على أهمية مواصلة التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات كافة، وأن ينعكس مستوى العلاقة المتميزة بين قيادة البلدين على تعاون اقتصادي وتجاري يعكس آمال وطموحات الشعبين الصديقين.

وعبر الطراونة عن تقدير الأردنيين الكبير وشعورهم بمدى عمق صداقة البلدين، حين منح فخامة الرئيس السابق نور سلطان نزار باييف قبل عامين، جلالة الملك عبد الله الثاني، جائزة نزار باييف الدولية للمساهمة في الأمن ونزع السلاح النووي.

وقال إن لدينا مواقف مشتركة، والأردن داعم باستمرار لمبادرات كازاخستان على الساحة الدولية، بخاصة في مجال وقف التسلح النووي، وأيضاً لمبادرتها في محادثات أستانا حول سوريا، وقد كان للأردن مشاركة فاعلة في هذا الإطار.

وأكد الطراونة أهمية تنسيق المواقف البرلمانية المشتركة بخاصة فيما يخص القضية الفلسطينية، مشددا على أن الأردن سيبقى ثابتا على مبادئه في دعم الأشقاء الفلسطينيين والدفاع عن القدس متمسكا بالوصاية الهاشمية التي يحمل أمانتها نيابة عن الأمتين العربية والإسلامية.

بدوره عبر رئيس البرلمان الكازاخستاني عن مدى التجانس والتوافق بين قيادة البلدين، مؤكدا أن الأردن وكازاخستان يشكلان نموذجاً متطورا في شكل العلاقة المبنية على الثقة والاحترام المتبادلين، وتجمعهما مواقف معتدلة ومتزنة.

وخلال لقائه بنائب رئيس الوزراء الكازاخستاني ورئيس مجلس الأعمال المشترك الأردني الكازاخستاني عن الجانب الكازاخي وزير الزراعة، أكد الطراونة أهمية تفعيل دور مجلس رجال الأعمال الكازاخي _ الأردني لزيادة حجم التبادل التجاري و الاستثماري، والعمل على فتح خطوط جوية مباشرة بين البلدين لزيادة إعداد السياح.

وأكد الطراونة أهمية فتح خط شحن جوي اقتصادي مباشر بين البلدين لزيادة التبادل التجاري، والعمل على توقيع اتفاقية ثنائية في مجال الاستثمار بحيث تكون إطارا قانونيا تسهم في تعزيز الاستثمار وإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة.

وتابع بالقول: تبدو الحاجة لأهمية تبادل الزيارات بين المسؤولين في القطاعين العام والخاص لاستكشاف الفرص الاستثمارية في البلدين، خصوصا في ظل ما يتمتع به الأردن من بيئة استثمارية جاذبة واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطه مع العديد من الدول.

وأكد أهمية تعزيز التعاون بمجالات الزراعة والنقل وسكك الحديد، وكذلك في المنتجات الدوائية، وفي مجال قطاع الطاقة، والتبادل الثقافي والتعليمي.

من جهته أكد نائب رئيس الوزراء الكازاخي أن خط شحن البضائع الجوي سيكون جاهزاً خلال عشرة أيام، مشيرا إلى أنه سيولي مسألة دخول رجال الأعمال الأردنيين إلى كازاخستان بدون تأشيرة، اهتماما كبيرا وسيكثف العمل لحسمها مع وزارة الخارجية في بلاده بأقرب وقت.

وتأتي لقاءات الطراونة قبيل يوم من مشاركته في الاجتماع الرابع لبرلمانات آوروآسيا والذي يعقد بمشاركة ٩٠ رئيس برلمان ومنظمة برلمانية في القارتين الآسيوية والأوروبية، ويضم الوفد النيابي النواب: محمد البرايسة وزيد الشوابكة وحمود الزواهرة وحابس الفايز ومدير عام مكتب رئيس مجلس النواب عبد الرحيم الواكد.