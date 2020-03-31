الطراونة ينعى النائب الأسبق أنور الحديد

عمان- نعى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، النائب الأسبق أنور الحديد الذي وافته المنية أمس الاثنين.

واستذكر الطراونة مسيرة ومناقب الفقيد الكبير ومسيرته الخيرة طيلة حياته، وخلال مشاركته بمجلس النواب الثاني عشر، حيث كان مثالاً في الاخلاص والوفاء لوطنه ومليكه وأمته مثلما كان قدوة في العطاء والبذل الموصولين.

واعرب باسمه وباسم اعضاء المجلس كافة عن تعازيه الحارة لآل الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

–(بترا)