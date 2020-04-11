الطراونة ينعى النائب الأسبق حسني الشياب

عمان-الغد- نعى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة النائب الأسبق حسني الشياب (أبو كريم) الذي انتقل الى رحمته تعالى اليوم السبت.

واستذكر الطراونة مسيرة ومناقب الفقيد الكبير ومسيرته الخيرة طيلة حياته، وخلال مشاركته بمجلس النواب، حيث كان مثالاً في الاخلاص والوفاء لوطنه ومليكه وأمته مثلما كان قدوة في العطاء والبذل الموصولين.

وقال إن الراحل الكبير حمل من سمات النبل والإخلاص، ما يستذكره المرء على الدوام، فكان دائم العطاء والاستقامة، وبرحيله نفقد واحداً من رجالات الوطن المشهود لهم بالمواقف والحكمة.

واعرب باسمه وباسم اعضاء مجلس النواب كافة عن تعازيه الحارة لآل الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.