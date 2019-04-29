الطراونة يهاتف الرزاز والحمود بشأن مطالب متقاعدي الأمن العام

عمان- الغد- وعد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بمتابعة مطالب متقاعدي الأمن العام، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة.

وأكد الطراونة أهمية إيجاد حل سريع لملاحظات ومطالب متقاعدي الأمن العام والمتعلقة بصندوق إسكان الضباط، مشيراً خلال اتصال آخر مع مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود، إلى أهمية تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة من أجل تلبية مطالب متقاعدي الأمن العام.

وخلال استقباله اليوم في مكتبه بدار مجلس النواب وفداً يمثل لجنة متقاعدي الأمن العام، أكد الطراونة سعي المجلس إلى جانب دوره الرقابي والتشريعي، إلى إيجاد حلول وتوافقات المتعلقة بالمطالب والحقوق العمالية وتلك المتعلقة بالمتقاعدين في مختلف الجهات، مشيراً إلى أن جميع الجهات ذات العلاقة معنية بإيجاد الحلول ولن تدخر جهداً في تحقيق أي مطلب محق.