الطراونة يهنئ الملك بتسلم جائزة رجل الدولة

عمان- هنأ رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة جلالة الملك عبدالله الثاني بتسلمه جائزة “رجل الدولة – الباحث” لعام 2019 في نيويورك أمس الجمعة. وكتب الطراونة في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: في حين كنا فرحين بتسلم جلالة الملك لجائزة رجل الدولة في نيويورك، كنت وزملائي في الوفد النيابي في لقاءات مع مسؤولين وبرلمانيين يابانيين نشعر بحجم تقدير اليابان قيادة وشعبا بمليكنا وشعبنا.

وتابع: لمسنا بالفعل كيف ينظر العالم لبلدنا وقيادتنا، ويثق بالملك وبحكمته ومواقفه…. فخورون بكم يا مولاي.-(بترا)