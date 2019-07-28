الطراونه يتحدث عن تجربتان بالاعلام وحقوق الانسان

الغد– أستضافت هيئة جمعية الكتاب الألكترونيين بمقرها أمس السبت باسل الطراونه المنسق العام السابق الحكومي لحقوق الأنسان والمديرالعام السابق للمركز الأردني للأعلام واداراللقاء الكاتب الصحفي شاكرالجوهري الذي أستعرض مسيرة الطراونه في ادارة ملفات رسميه اهمها ملف الاعلام وملف حقوق الانسان مشيدا بأدارة هذه الملفات على المستوى الاعلامي والحقوقي.

وتحدث الطراونه خلال اللقاء الذي حضره عدد من الشخصيات الثقافيه والاعلاميه والحقوقيه وعدد من مؤسسات المجتمع المدني وهيئة الكتاب الالكترونيين وصحفيين عن الية العمل خلال ادارة الاعلام الرسمي وكيفية التواصل مع الجسم الاعلامي والصحفي المتنوع كما اشارالطراونه الى دعم جلالة الملك لملف الاعلام وحقوق الانسان مشيرا ايظا الى الجهود الرسميه التي ساهمت بأضافات هامه مع شركائها في الاعلام الاهلي الخاص محليا ودوليا.

كما تناول الطراونه جهودالدوله بكافة مؤسساتها لأسناد قضايا حقوق الانسان وأنشاء خارطة طريق واضحه من خلال الخطه الوطنيه الشامله لحقوق الانسان التي جائت بتوجيه مباشر من جلالة الملك عام2013 واشار الطراونه الى التقارير الاعلاميه والحقوقيه المتعدده التي تصدر عن الاردن في مجالي الاعلام وحقوق الانسان وأجاب الطراونه على ملاحظات واستفسارات الحضور ٠