الطرح العشوائي للأنقاض بمعان.. ظاهرة تتفاقم

حسين كريشان

معان– ما تزال ظاهرة الطرح العشوائي للأنقاض ومخلفات الورش الإنشائية والصناعية على امتداد جوانب طرق رئيسة في مدينة معان مستمرة، محدثة تلوثا بيئيا وبصريا، واحيانا خطرا يهدد السلامة العامة.

ويؤكد أهالي المدينة، أن جوانب الطرق وخاصة طريق معان الدولي باتجاه منطقة المدورة الحدودية والطريق المتجه الى جامعة الحسين بن طلال تحولت جوانبها الى بؤر تلوث جراء استمرار طرح الأنقاض وإلقاء مخلفات البناء والورش الإنشائية، ما تسبب بمكاره صحية ومظهر غير حضاري.

وانتقد عدد من سالكي الطرق، “ضعف” الدور الرقابي للجهات المعنية، وعدم متابعة المخالفين واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم، ما دفعهم إلى الاستمرار بمخالفة القوانين، وتفاقم ظاهرة طرح الأنقاض دون إيجاد حلول منذ سنوات طويلة.

وطالب سكان بمدينة معان بإیجاد حلول عملیة ناجعة لهذه الظاهرة، التي باتت تؤرقهم وتسبب لهم مشاكل بیئیة جراء النفایات المتراكمة ومخلفات البناء العشوائیة على جوانب الطرق، من خلال توفير أماكن آمنة ومخصصة في المحافظة لاستعمالها لأغراض طرح الأنقاض ومخلفات الإنشاءات، إلى جانب إلزام أصحاب “القلابات” بضرورة الالتزام بأنظمة وتعليمات التخلص من الأنقاض حفاظا على البيئة والطبيعة.

ويقول أحمد البزايعة، إن بعض أصحاب “القلابات”، یعمدون إلى إلقاء أكوام من الأتربة والحجارة والطوب والأنقاض من مخلفات البناء والورش الصناعية على جوانب الطرق، بهدف التخفیف من كلف التخلص من تلك المخلفات، الأمر الذي ینذر بكارثة بیئیة، ویتسبب في تشویه المنظر العام لجوانب الطرق، وخاصة الدولية منها.

ويشير علي الفناطسة، إلى أن استمرار إلقاء الأنقاض وتراكم الحجارة والأتربة على جوانب الطرق يضر بالبيئة ويسبب التلوث البصري للمنطقة، بالإضافة إلى إغلاق مجاري الأودية وعبارات المياه، موضحا أن التراخي في تطبيق القانون يشجع على استمرار ظاهرة الطرح العشوائي للأنقاض وارتكاب المخالفات.

ويؤكد عبدالله أبو طه، على أهمية القيام بعملية إزالة لهذه المخلفات والأنقاض المتواجدة على جوانب الطرق بمدينة معان، وإيجاد إشارات تحذيرية تمنع الطرح العشوائي، لما يترتب عليه من تشويه لجمالية المنطقة، لافتا أن هذه الظاهرة تزداد سنويا خلال فصل الصيف، حيث تتزايد عمليات إنشاء الأبنية، داعيا الجهات المعنية الى وضع حد لمثل هذه الممارسات السلبية.

إلى ذلك، أكد مصدر رسمي في بلدية معان الكبرى، أن البعض من سائقي “القلابات” يقومون بإلقاء الأنقاض ومخلفات البناء على جوانب الطرق الرئيسة بشكل مخالف وغير قانوني وتفرغ الحمولات خارج أوقات ساعات الدوام الرسمي، مستغلين ساعات اللیل أو الصباح الباكر لطرح الأنقاض بعیدا عن الرقابة، ما یحد من قدرة كوادر البلدية ولجان السلامة العامة فيها على ضبط ومعرفة المخالفین، بهدف الحفاظ على جمال المدینة والمظهر الحضاري لها.

وأشار المصدر، أن البلدية تسعى ومنذ فترة طويلة إلى إيجاد حلول ناجعة لإزالة جميع مخلفات الورش الصناعية على جوانب الطرق في المدينة، خاصة على الطريق الدولي باتجاه المدورة والقريبة من المدينة الحرفية، والاستفادة منها من خلال إحضار وشراء آلية مخصصة لهذا الغرض “كسارة” لإنتاج وصناعة المواد التي تدخل في الأعمال الإنشائية والبناء، بهدف الاستفادة من هذه المخلفات من خلال إعادة تدويرها وبيعها للجهات المختصة والمقاولين.

وقال، إن إلقاء النفايات ومخلفات البناء بشكل عشوائي على جنبات الطرق يشوه المنظر العام، فضلا عن أضرارها الصحية والبيئية، مضيفا أن البلدية ستعمل على الحد من تلك الظاهرة، وذلك من خلال مراقبة “القلابات” التي تفرغ حمولاتها بشكل مخالف وغير قانوني، وأن حل المشكلة لا يتم إلا بتكاتف الجهود من قبل جميع الأطراف، وبالتعاون مع المواطن الذي يقع على عاتقه التبليغ عن أي شخص يقوم بمخالفة القوانين، للحفاظ على جمال المدينة وحمايتها من التلوث البيئي.