الطروانة يكتب: سيدة تحت جسر الجمرك

مكرم أحمد الطراونة

في عصر اليوم الأول من بدء تطبيق حظر التجول، وبعض من برودة الطقس تزرع قسوتها على رجال التحفوا الشوارع ونثروا به الأمن والامان. جنوب عمان، وتحديدا عند دوار الجمرك، كان دفء عطفهم يحيط بسيدة يتجاوز عمرها الثمانين عاما.

أرملة، وبلا اولاد، شقت طريقها نحوهم بحثا عمن يوصلها الى بيت شقيقتها، لم يكن هناك سواهم، حتى أنا جئت صدفة بلا موعد، وتوقفت دون أن أدرك ماذا يحدث هناك. استوقفوني بحثا عن ورقة تخولني التجول في وقت حظر التجول، ليس اكثر.

كأنها أمي، وكأنها أم الأردنيين جميعا، في تضاريس وجهها، وشحوب جسدها، وتقاسيم الهم نحتت آثاراها، ترتدي معطفا يحمل شعار الوطن خلعه عن كتفه نشمي من ابناء جلدتنا، وألقى به على كتفها لتطمئن وهي تردد “ودوني عند اختي”.

تبرعت بأن أقلها إلى حيث تريد، أنارت مركبتي بطيبتها، وامطرتني من الدعاء ما من شأنه أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. جلست الى جواري والتيه باديا في حديثها، تريد اختها ولا تعلم أين تسكن.

وما أن كانت تروي لي قسوة حكايتها بكلام عذب رقيق، يمتطيه الألم، وهي تضع يسراها على قلبها تشتكي القلب مرضا جسديا ونفسيا، حتى أطل رجل أمن ليقدم لي نصحا وارشادا، رافضا ببطولة أن أتحمل مسؤوليتها نيابة عنه.

وقال “دعها لنا، فكيف لك ان تتعامل معها ان لم تتمكن من ان ترشدك الى بيتها، سيكون الامر عليك صعبا”، ليتحول كلامه لها “يا أمي معك فلوس”، لترد عليه بكل وقار “لا احتاج يا ابني”.

أعاد حديثه لي، قبل ان يطلب منها ان تنزل من السيارة، واحتضنها من جديد دفء معطف زميله، وبقي هو يلتحف البرد.

كنت واقفا مشدوها بين ألم السيدة، وبين تفاصيل حديث رجال الامن، لم يكن خوفهم فقط على تلك المسنة، بل تعدى ذلك بحرصهم على ان لا اتورط أنا بأمر لا يعنيني”.

طلب منها هاتفها، وبحث عن اخر انصال، ورن عليه، لكنه كما هو حياتها، كان الهاتف بلا رصيد. قاتصل من هاتفه على رقم من قائمة ارقامها، في محاولة لمعرفة من هي ومن هم ذويها…

طلب دورية أمن أخرى، جاءت مسرعة، وتناقشا بما يرونه مناسبا، استأذنته لالتقط مشهدا من هذه الرواية، فأذن لي بعد ان سألني لماذا تريد أن تصور، فقلت له “لعلي أجد لها من يساعدها على علاج قلبها من المرضين اللذين ألما بها”.

غادرت وقد تركت خلفي سيدة بلا ملامح، ورجال يأسرون قلوبنا كلما تعاملنا معهم.