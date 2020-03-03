الطروانة يلتقي رئيس الوزراء التونسي

تونس – هنأ رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ على نيل حكومته ثقة البرلمان التونسي.

واشاد الطروانة خلال لقائه والوفد النيابي المرافق له بدار الحكومة التونسية، اليوم الفخفاخ، بالتجربة التونسية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

وأكد الطراونة بحضور السفير الأردني في تونس ماهر الطراونة، أهمية إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين في المجالات كافة.

وأشار إلى أهمية العمل على إنجاح أعمال اللجنة الأردنية التونسية العليا المشتركة المزمع عقدها في عمان قبل منتصف العام الجاري، بما يمكن أن توفره من منصات وآفاق لرجال الأعمال بين البلدين، ولشراكة استثمارية متبادلة.

وأكد الفخفاخ، اعتزاز بلاده بالعلاقات مع المملكة، مشيداً بمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في السعي إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ولمواقفه في دعم القضية الفلسطينية.

وكان الطراونة التقى أيضا وزير الخارجية التونسي نور الدين الري، مؤكدا أهمية توحيد جهود البلدين في القضايا المشتركة بخاصة إسناد الحق الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية.

ويضم الوفد النيابي كلا من مساعد رئيس مجلس النواب ابراهيم القرعان ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير ابو صعيليك والنائبين منصور مراد واندريه حواري ومدير عام مكتب رئيس مجلس النواب عواد الغويري.-(بترا)