الطرود البريدية الواردة عبر منصات التجارة الإلكترونية تقفز 92 %

إبراهيم المبيضين

عمان- سجل عدد الطرود البريدية الواردة للمملكة عبر منصّات التجارة الإلكترونية العالمية خلال العام الماضي زيادة بلغت نسبتها 92 % مقارنة بالعام السابق ما يعكس حجم حركة التجارة الإلكترونية النشطة الواردة للمملكة.

وبحسب ارقام رسمية اعلنت عنها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أمس فقد بلغ عدد الطرود البريدية الواردة للمملكة من خلال منصّات التجارة الإلكترونية العالمية خلال العام 2018 (1,360,402) طرد وصلت من خلال شركات البريد الخاص وشركة البريد الأردني الى المملكة.

ووفقا لارقام الهيئة فقد زاد عدد الطرود البريدية الواردة للمملكة من خلال منصّات التجارة الإلكترونية العالمية خلال العام 2018 بمقدار 655 الف طرد، وبنسبة تصل الى 92 %، وذلك لدى المقارنة بعددها المسجل في العام السابق 2017 عندما بلغ حوالي 706 الف طرد. وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة د.غازي الجبور إن “الإحصائيات الواردة إلى الهيئة من خلال مشغل البريد العام (شركة البريد الأردني) ومشغلي البريد الخاص (فئة دولي) فإن شركة البريد الأردني استحوذت على النسبة الأكبر من هذا السوق”.

كما أكد الجبور أن الهيئة تحرص على مواكبة التطورات العالمية في تقديم الخدمات البريدية للمستفيدين، وأن القطاع البريدي في المملكة يشهد تطورات متسارعة تتكامل لغايات تعزيز خدماته في مجال التجارة الإلكترونية.

وأشار إلى أن الهيئة عدلت مؤشرات الأداء الخاصة بمشغلي البريد الخاص في المملكة بما يتناسب وتطور مفهوم التجارة الإلكترونية وتأثيرها المباشر على قطاع البريد الذي يعد أحد مكونات سلسلة التزويد فيها إذ تم إضافة مؤشر متعلق بإجمالي عدد الطرود البريدية التي تتم من خلال منصات التجارة الإلكترونية والتي يقدمها المرخصون محليا ودوليا.

ويقدر عدد اشتراكات الانترنت في المملكة اليوم بنحو 8.5 مليون اشتراك معظمها من الانترنت المتنقل عريض النطاق.