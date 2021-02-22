الطريق إلى الفوضى

يديعوت أحرونوت

بن – درور يميني

يحتمل أن يكون رؤساء بلديات “منتدى الـ 15” محقين. فعندما تعود معظم المرافق إلى العمل، لا يوجد أي معنى لأن يبقى بالذات تلاميذ الصفوف من السابع حتى العاشر أمام الشاشات، فاذا كانوا لا يلتقون في المدارس، فانهم يلتقون على أي حال في الشوارع، وفي المجمعات التجارية ايضا.

ويحتمل أن تكون حاجة لنقل المزيد من القرارات إلى الحكم المحلي، الذي يعرف أحيانا بشكل أفضل ولو بقليل كيف يعنى بالسكان. ويحتمل أن يكون رون خولدائي محقا حين أعلن عن فتح المناسبات الثقافية. وها هي بدأت منذ مساء أول من أمس. ويحتمل ان يكون الحاخامون ممن يعتقدون انه ينبغي ابقاء المدارس الدينية مفتوحة محقين.

ولكن هذه بالضبط هي المشكلة. لانه مع هذا القدر الكبير ممن يقررون بناء على رأيهم الخاص فاننا نفقد قدرة الحكم. فما الذي يختلف فيه رئيس بلدي جفعتايم عن الحاخام كاينبسكي أو عن أي تيار أصولي يأخذ القانون بنفسه؟ كيف يمكن أن نلوم رافضا واحدا، ونمنح المبرر لرافض آخر؟ السؤال ليس هو من المحق. يمكن الافتراض باننا كحكماء بعد وقوع الحدث، واحيانا قبله ايضا، توجد مبررات جيدة ضد قرارات وزارة الصحة او الحكومة. ولكن المبررات الجيدة ليست سببا لاخذ القانون في اليد.

الآن نتحدث عن الكورونا، التي بعد سلسلة قصورات في مكافحتها تتبين بوادر النجاح، وذلك ايضا بفضل التطعيمات التي جلبها رئيس الوزراء. ولكن التصدي للكورونا هو مجرد مسألة واحدة. توجد ألف مسألة ومسألة، في عدد لا يحصى من المجالات. ما هي الخطوة التالية؟ لعل رؤساء المدن يقررون مخططات بناء بخلاف المخطط الهيكلي القطري. ولعل البعض من رؤساء المدن يقررون منهاجا تعليميا برعاية منظمة لهفا (العنصرية) لتوسيع النقاش السياسي، ومدراء آخرون يقررون منهاج “بتسيلم” (منظمة حقوق إنسان؟).

ففي اللحظة التي يبدأ فيها الناس بالاستخفاف بالحكم المركزي، نعرف أين بدأ هذا، ولكننا لا نعرف أين ينتهي.

كما أننا نعرف بان انظمة الحكم وتوزيع الصلاحيات في النظام الديمقراطي هي دوما الأكثر حكمة في نظر بعض السكان، ولكن هذا ليس مبررا لتمرد رؤساء السلطات. يمكن الكفاح في سبيل تغيير القرارات. ولدى رؤساء المدن ما يكفي من الوسائل لاثارة الرأي العام والمطالبة بالتغيير. ولكن ليس من خلال الرفض.

ان مكافحة الكورونا هي في اساسها عموم قطرية. وحتى الآن فان السلطات التي احترمت القواعد تضررت اقل. والسلطات التي وصلت نسبة تطعيم سكانها الى درجة عالية، هي التي تنتصر على الفيروس.

ولكن لا توجد أي سلطة هي غيتو مغلق. عندما تكون عدوى جماعية، في بني براك أو في هرتسيليا، فهي تنتقل إلى مدن اخرى. بحيث ان قرارات “منتدى الـ 15” تتعلق بإسرائيل كلها. يمكن ابداء العطف على مطلب فتح جهاز التعليم. وإذا كان فتح لا سمح الله بخلاف تعليمات الحكومة، فهذه لن تكون سياسة مستقلة، بل ستكون فوضى. يوجد ما يكفي من المواطنين في البلاد يفقد بينهم الحكم المركزي السيطرة. ينبغي الكفاح من أجل مزيد من قدرة الحكم، وليس من أجل مزيد من التسيب.