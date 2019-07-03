الطريق الطويل للقضاء على العنصرية

يديعوت أحرنوت

ايمي بلمور

3/7/2019

الاجازة الكبرى على الأبواب، وكآباء وأمهات هذه فترة تتحدانا جميعا، فهل تعرفون بانه يوجد في دولة إسرائيل آباء وأمهات يمنعون ابناءهم من الخروج إلى المجمعات التجارية، إلى الشارع، فما بالك إلى الحديقة العامة؟ هل تتصورون ان يكون السبب الوحيد لذلك هو أن يكون الأبناء هم من أصل اثيوبي.

ينبع الخوف من سنوات طويلة من حفظ النظام الزائد، من الاتصال الزائد بين افراد الشرطة والشبيبة الذين يطالبون المرة تلو الاخرى بان يعرفوا على انفسهم، هكذا عبثا، ولاحقا التعرض للاحباط والاهانة اللذين يترجما غير مرة الى مواجهات وتورط في الأعمال الجنائية.

في العام 2016، اقامت حكومة إسرائيل فريقا للقضاء على العنصرية ضد ذوي الاصول الاثيوبية، في اعقاب احتجاج قاس ثار لمشهد شرطي يهاجم جنديا من اصل اثيوبي، دماس فيكدا، احتجاج عكس ازمة ثقة عميقة، الفريق الذي ترأسته تشكل من مندوبين حكوميين، نشطاء اجتماعيين، أكاديميين ومواطنين ارادوا المشاركة والتأثير.

في ضوء النتائج والاستنتاجات القاسية التي توصل اليها الفريق، اعترفت الحكومة بوجود عنصرية مؤطرة، ضمن امور اخرى، في مجال التعليم، الطب، العمل، التجنيد للجيش وبالطبع في الشرطة.

وبايجاز يقال – النتائج تتعلق بسياسة تمييز؛ بممارسة تميز بين سليلي اثيوبيا وعموم المواطنين، ويدور الحديث عن نتائج ليست موضع خلاف، وبالتالي، فان كل من يريد ان يكبت وان يروي لنفسه بان كل شيء هو بسبب “الشرطة” واذا ما حلت هذه المشكلة فقط، سيأتي الخلاص لصهيون، يجب أن يستيقظ.

حتى بعد الحدث القاسي هذا، يجب أن نتذكر بانه في السنوات التي مرت منذ تلقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المسؤولية باسم حكومة اسرائيل، جرت اعمال هامة لاحداث التغيير،

87 % من توصياتنا اخذ بها، اقيمت وحدة حكومية لتنسيق الكفاح ضد العنصرية تتلقى وتعالج كل سنة مئات الشكاوى، من عموم مواطني الدولة، في جملة من المجالات.

الامر صحيح بالنسبة للشرطة ايضا، توجد هناك سياقات عمق تنعكس، ضمن امور اخرى، من المعطيات التي نشرت في التقرير السنوي للوحدة، والتي تشهد بانخفاض وبتحسن مهم في فرض النظام الزائد تجاه القاصرين من سليلي اثيوبيا، ولكن في مواضيع عديدة لا يزال الطريق طويلا وعلى الشرطة أن تواظب التحسن والتعهد بالشفافية في نشر هذه المعطيات.

ان طائفة سليلي اثيوبيا تعرض أمامنا مرآة من واجبنا أن ننظر اليها وان نعترف بان المشكلة هي مشكلة دولة اسرائيل كلها، وليست لهذه الطائفة أو تلك، وان المشكلة تلتقي جزءا من مواطنينا 465 يوما في السنة – ليس فقط عندما تقع مصيبة مثل اطلاق النار على فتى ابن 18 في مساء صيف فتهزنا؛ وبالاساس ان تحل المشكلة فقط اذا ما تعاونا تعاونا حقيقيا بين حكومة تتلقى المسؤولية وتعمل بتصميم وبمواظبة، وبين جمهور غفير ملزم باحداث تغيير داخلي سواء في بيته الخاص أم في المجال العام أم في المطالبة والمتابعة المتواصلة لتنفيذ قرارات الحكومة. أي؛ بالاكتراث وباحساس التكافل المتبادل.

يمكنني أن أشهد باني رأيت التزاما في الحكومة برأب الصدع، ولكن علينا أن نفهم بان ترميم علاقات الثقة بين المواطنين الذين يشعرون بالاهانة اليومية في جملة من مجالات حياتهم وبين دولتهم، هو عملية طويلة، واحيانا مضنية، وتستوجب التمسك بالهدف حتى في لحظات الفشل والازمة، ليس لدينا ترف اليأس، رجاء الا نفقد الامل والالتزام في احداث التغيير اللازم، إذ حتى لو تأخر، فانه لا بد سيأتي.