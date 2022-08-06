الطعاني رئيسا للجمعية الصحة العامة

انتخبت الهيئة العامة لجمعية الصحة العامة الاردنية الدكتور نشأت الطعاني رئيسا للجمعية خلال الاجتماع الذي عقدته صباح اليوم السبت في مقر نقابة الاطباء.

كما انتخبت الهيئة العامة خلال الاجتماع الذي اشرف عليه عضو مجلس النقابة مجلس النقابة د. طارق الخطيب اعضاء الهيئة الادارية للجمعية، حيث فاز بالتزكية كل من :

1. د. سيف الدين صالح

2. د. احمدابو صليح

3. د.كريمان الزين

4. د.احمد الحياري

5. د. عقاب ابوندي

6. د. فطين جانم

واقد قرت الهيئة العامة التقرير الاداري للجمعية وصادقت على التقرير المالي ،. ويذكر ان هي من ابرز الجمعيات الفاعلة في نقابة الاطباء وتضم في عضويتها الاطباء الحاصلين على اختصاص الصحة العامة وطب المجتمع .