الطفل المصري زين يتألق في اول مشاركة له في اوروبا

حقق الطفل المصري ​زين الحمصاني​ إنجازا لبلاده في رياضة سباق السيارات بحصوله على المركز السابع في بطولة سباق “روتكس ماكس” في أوروبا لعربات الكارتينغ ليستكمل مسيرة النجاح التي بدأها منذ سنوات قليلة.

ويبلغ زين من العمر 11 عاما لكنه استطاع في وقت قصير التواجد بقوة في عالم السباقات حيث توج للمرة الثالثة في آذار/مارس الماضي ببطولة سباق سيارات الكارتينغ بالإمارات ليتأهل إلى بطولة العالم التي ستقام في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الجاري بالاضافة الى مشاركته التاريخية في سباق روتكس ماكس بأوروبا.

وفي تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” اعرب زين عن سعادته كونه أول طفل مصري يحصل على المركز السابع في تلك البطولة العالمية وعن فخره تحقيق تلك النجاحات باسم بلادي مشيرا الى انه يطمح إلى الوصول إلى مكانة أفضل خلال المرات القادمة بعد اكتسابه للكثير من الخبرات خلال التجربة الأخيرة .

واضاف ان هذه هي مشاركته الأولى في كافة سباقات بطولة أوروبا وانه حرص على التواجد مبكرا لتجربة مضمار السباق بسيارته مقدما شكره لاسرته التي تكفلت بمصاريفه في محاولة لمساندته .

يذكر ان البطولة الأوروبية اقيمت على مدار شهور بداية من نيسان /إبريل الماضي ولغاية تموز/ يوليو الجاري، حيث انطلقت في مدينة جينك البلجيكية ثم بلدة أرجينتون الفرنسية قبل أن تختتم فعالياتها في ماربورغ في ألمانيا .

وكشف زين انه حرص على اصطحاب نسختين من سيارته الكارتينغ للمشاركة بواحدة منهما واستخدام الأخرى في حالة الطوارئ وان عربته هي إحدى أنواع سيارات الفورمولا لكنها أصغر حجما وقام باستخدامها العديد من الأسماء البارزة في دنيا السباقات مثل مايكل شوماخر.

وعن الاستعدادات التي سبقت مشاركته في البطولة يوضح زين انه تدرب كثيرا مع فريقه في الإمارات حيث يعيش مع اسرته وشاهد جميع الفيديوهات المتاحة لتلك السباقات وطبيعة كل مضمار الى جانب التمارين البدنية للحفاظ على اللياقة المطلوبة لتلك النوعية من المنافسات .

واكد في ختام تصريحاته ان هذه الرياضية تتطلب الكثير من الشجاعة والخبرة لأنها تنطوي على بعض المخاطر لكن الاتحاد الدولي للسيارات يحرص على اتخاذ جميع التدابير للحفاظ على المتسابقين.