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“الطفل المعنف”.. مدعي عام جرش يوقف المعتدي أسبوعاً

منذ ساعة واحدة

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عمان – الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، المقدم عامر السرطاوي، إنّ إدارة حماية الأسرة أحالت اليوم الأحد، الشخص الذي قام بالاعتداء وسوء معاملة الطفل الذي ظهر في مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى مدعي عام جرش.

وأفاد السرطاوي أنّ مدعي عام جرش “قرر توقيف هذه الشخص لمدة أسبوع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمتي الإيذاء ونشر ما ينطوي على ذم وتحقير على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وكان فيديو صادم نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لطفل يتعرض للضرب من قبل خاله ما أثار ضجة لدى الرأي العام، قبل أن يتم توقيف المعتدي من قبل الأمن وإحالة الطفل إلى حماية الأسرة.

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