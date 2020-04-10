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الطفيلة.. أخذ 500 عينة عشوائية لـ” كورونا” الأسبوع المقبل

منذ 38 دقيقة
أنبوب اختبار فيروس كورونا - (أرشيفية)

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فيصل القطامين

الطفيلة – أكد مدير صحة الطفيلة الدكتور حمد الربيحات أن كوادر الاستقصاء الوبائي سيقوم مطلع الأسبوع المقبل بأخذ 500 عينة عشوائية لفيروس كورونا من خلال التجمعات المختلفة والأفراد والعاملين في محلات الخدمات المختلفة ومحلات بيع المواد الغذائية والمخابز وكافة المحلات التي تتعامل مع بيع المواد الغذائية المختلفة.
وأشار الربيحات إلى أن الفحوصات لفيروس كورونا سشتمل كافة مناطق محافظة الطفيلة ، وألويتها والتجمعات السكانية الكثيفة ، وستعتمد طريقة الاختبار السريع المعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية ، والتي ستظهر نتائجها خلال فترة قصيرة لا تتجاوز الدقائق العشر ، للتأكد من خلو المحافظة من فيروس كورونا .
وبين أن الفحوصات التي ستجرى هي فحوصات عادية ولا داع للهلع لكونها إجراء تشخيصي يهدف للاطمئنان على دقة الإجراءات الصحية التي تقوم بها الحكومة وللاطمئنان على الأوضاع المتعلقة بالجائحة السائدة في العالم ، لافتا إلى أنه إجراء احترازي ضمن كافة الإجراءات الصحية التي تقوم بها وزارة الصحة .

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