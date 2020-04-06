الطفيلة.. إعلاميون وصحفيون ينفذون حملة لتوزيع كمامات وقفازات ومواد تعقيم

فيصل القطامين

الطفيلة – نفذ إعلاميون وصحفيون في محافظة الطفيلة بدعم من ممثلين من قطاع المقاولين ومتبرعين من أبناء المحافظة ، مبادرة تمثلت بتوزيع كمامات وقفازات طبية ومواد تعقيم على الكوادر الصحية والطبية في المراكز الصحية العاملة ، وعلى العاملين في مراقبة الأسواق والصحة والسلامة العامة وعمال الوطن من كوادر بلدية الطفيلة الكبرى .

وأشار إعلاميون إلى أن المبادرة جاءت بدعم من ممثلي قطاعات المقاولين والهيئات الاجتماعية والخيرية والمتبرعين من أبناء محافظة الطفيلة تأتي دعما للتوجهات الحكومية في مواجهة انتشار فيروس كورونا ، وركزت المبادرة على توزيع المواد والأدوات الطبية .

وأكدوا أن المبادرة التي نفذت اليوم تأتي ضمن جهود مواجهة فيروس كورونا وتشكل جزءا متواضعا من مشاركة الإعلام والصحفيين في الطفيلة بالجهد الوطني العام لما يجب أن يتحمله الإعلام من دور فاعل في المشاركة المجتمعية ، إضافة إلى دوره الرئيس في المجال الإعلامي الهادف والفاعل في قضايا الوطن خاصة في المرحلة الراهنة التي تتطلب من الجميع الوقوف صفا واحدا في مواجهة ومكافحة فيروس كورونا واتساقا مع الجهود الوطنية الكبيرة المبذولة.