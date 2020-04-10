الطفيلة: إغلاق المسلخ يحول شوارع لمكرهة صحية

فيصل القطامين

الطفيلة – ما يزال المسلخ البلدي في الطفيلة مغلقا أمام القصابين منذ إعلان فرض حظر التجول منتصف الشهر الماضي، ما دفع العديد من القصابين إلى الذبح أمام محلاتهم وبشكل عشوائي حول شوارع في الوسط التجاري إلى مكاره صحية.

ويطالب قصابون بإعادة فتح المسلخ البلدي ليقوموا بذبح المواشي فيه، بدلا من الذبح في مزارعهم أو أمام محلاتهم في الأسواق المكتظة، والتي يجاورها محلات بيع مواد غذائية أو مخابز أو حتى صيدليات.

وأشار عتبة الحجاج، الذي يمتلك محل قصابة في منطقة العيص بالطفيلة، أن البلدية بالرغم من توجيهات الحكومة بفتح المسالخ للذبح فيها، إلا أنها لم تقم لغاية الآن بفتح المسلخ، بحجة التقيد بأوامر الدفاع، والتي تركت المجال مفتوحا للقرارات المحلية في المحافظة من فتحه أو غلقه، وفق الواقع الصحي للمنطقة دون انتظار أوامر أو قرارات من وزارة الإدارة المحلية بفتح المسلخ من عدمه.

ولفت الحجاج، إلى أن تجهيز الذبحيات خارج المسلخ البلدي تتسبب بمكاره صحية، خاصة إذا ما تمت أمام تلك المحلات التي تقع في قلب الأسواق التي تعج بالنشاط السكاني والتجاري، بسبب مخلفات الذبح وسيلان دماء الذبائح في الشوارع.

وأشار رائد محمد الذي يمتلك محل قصابة أن القصابين وقعوا بين مطرقة البلدية التي أغلقت المسلخ ولم تقم بفتحه ثانية، وبين سندان عدم حمل الأختام الرسمية على الذبائح نتيجة إغلاقه.

ويشير محمد موسى، الذي يعمل قصابا إلى أهمية فتح المسلخ لتجنب التلوث الذي قد ينجم عن ذبح المواشي بمختلف أصنافها في المحلات أو أمام بواباتها، وما يرافقها من عملية غسل لتلك الذبحيات التي تستخدم فيها كميات كبيرة من المياه التي تسيل إلى الشوارع وتتسبب بمكاره صحية وانبعاث للروائح الكريهة.

من جانبه قال رئيس بلدية الطفيلة الكبرى عودة السوالقة، إن البلدية قامت قبل عدة أيام بتعقيم المسلخ، إلا أنه لم ترد أي أوامر بفتحه، لما في ذلك من مخالفة لأوامر الدفاع، مؤكدا انه لا يمكن للبلدية أن تتبنى فتحه إلا من خلال موافقة رسمية من قبل وزارة الإدارة المحلية.

وبين السوالقة، أن إعادة فتح المسلخ يتطلب دوام نحو 26 عاملا ومشرفا فيه، بما يشكل تجمعا يتنافى مع شروط التباعد الاجتماعي الذي يخالف أوامر الدفاع القاضية بعدم التجمع لتجنب أي انتشار لفيروس كورونا، في الوقت الذي تعمل فيه البلدية وبكل طاقاتها على المساهمة في التوجه الوطني لمكافحة فيروس كورونا.

وأضاف أن أغلب العمال والمشرفين في المسلخ لا يحملون تصاريح إلكترونية، مما يجعلهم يقعون في محظور خرق التجول المفروض من قبل الحكومة.

وأكد السوالقة أنه سيتم بالتنسيق مع محافظ الطفيلة بامكانية فتح المسلخ يوم الأحد المقبل، بعد أن يتم فك الحظر الشامل، للسماح للقصابين بالذبح فيه بعد أن تم تجهيزه وتوفير كافة الشروط الصحية والتقيد بها.

وأشار إلى حرص البلدية على سلامة العاملين في المسلخ وتوفر كافة شروط الصحة والسلامة العامة، فيما يتعلق بارتداء الملابس الواقية والكمامات، وإيلاء عمليات النظافة والتعقيم جل الاهتمام، لضمان توفير اللحوم بشكل صحي يضمن عدم انتشار الفيروس أو نقله، بالرغم من انعدام وجود أي حالات مصابة في محافظة الطفيلة.

بدوره قال رئيس قسم الصحة والبيئة والغذاء في مديرية صحة الطفيلة محمد القناهرة، إن مسلخ بلدية الطفيلة تم الكشف عليه من قبل فريق من القسم ووجد فيه بعض النواقص والاشتراطات الصحية، فيما قامت البلدية بتعديل واستكمال الشروط الصحية اللازمة، وبتنظيفه وتعقيمه، بحيث بات جاهزا للعمل بعد استكمال كافة الاشتراطات الصحية فيه وسيعود للعمل مطلع الأسبوع المقبل.

ولفت القناهرة، إلى أن هناك جولات ميدانية شملت كافة محلات القصابة في المحافظة، للتأكد من تحقيق شروط الصحة العامة فيها.