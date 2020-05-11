الطفيلة: إغلاق 3 مخابز لعدم التزامها بشروط الصحة

فيصل القطامين

الطفيلة – أغلقت جهات الرقابة الصحية ولجان الصحة والسلامة العامة في محافظة الطفيلة خلال جولات رقابية، ثلاثة مخابز، ووجهت عددا من المخالفات و الانذارات لمحال تجارية أخرى خالفت الاشتراطات الصحية العامة في عدة مناطق في محافظة الطفيلة خلال الأيام الثلاثة الماضية، وفق ما صرح به محافظ الطفيلة الدكتور محمد الرفايعة.

وبين الرفايعة إن إغلاق المخابز وتوجيه المخالفات لمحلات عدة جاء نتيجة عدم التزامها بشروط الصحة والسلامة العامة ونظافة المكان ومخالفتهم الاجراءات الحكومة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لافتا الى توجيه عدد من الانذارات لمحلات تجارية لتصويب بعض الخالفات الصحية خلال ثلاثة ايام .

وأضاف أن المخالفات المحررة شملت مخابز ومطاعم ومحلات تجارية .

وأضاف أن الكوادر الرقابية ولجان السلامة العامة تكثف حملاتها الرقابية المستمرة على مدار الساعة، حيث تقوم بجولات تفتيشية صباحية ومسائية مفاجئة على كافة المحلات للتأكد من تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة العامة في كافة مناطق وألوية المحافظة .

وبين أن الحملات الرقابية والتفتيشية المستمرة على الأسواق كان لها اثر واضح في التزام التجار بالشروط الصحية الى جانب الالتزام بالسقوف السعرية المحددة وعدم تجاوزها، وأكد الرفايعة توفر جميع المواد الغذائية الأساسية والخضار والفاكهة وبكميات كافية في أسواق المحافظة .