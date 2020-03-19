الطفيلة: إغلاق 8 محال تجارية خالفت القرارات الحكومية

فيصل القطامين

الطفيلة- أغلقت فرق الرقابة والتفتيش في بلدية الطفيلة الكبرى ثمانية محلات تجارية خالفت قرارات الحكومة الاحترازية ووجهت 20 إنذارا لتحقيق عناصر الصحة والسلامة العامة لمحلات أخرى خالفت شروط الصحة والسلامة العامة.

وبين رئيس البلدية عودة السوالقة أن البلدية خصصت عدة فرق رقابية صحية تقوم بالتفتيش والرقابة على المحلات التجارية ، سعيا لتحقيق شروط السلامة والصحة العامة ، مؤكدا أن المحلات التي تم مخالفتها لم تلتزم بتلك الشروط .

ودعا السوالقة أصحاب المحلات التجارية إلى الالتزام بكافة شروط الصحة والسلامة العامة ليكونوا عونا في مواجهة فيروس كورونا .

وأضاف أن البلدية تنفذ حملات رش مستمرة على مدار الساعة ، كما رفع سوية جمع النفايات للتخلص منها في وقت أقصر وعدم تراكمها ، فيما يتم تعقيم ورش حاويات النفايات بصورة مستمرة .

[email protected]