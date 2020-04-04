الطفيلة.. التزام بحظر التجول الشامل الجمعة

فيصل القطامين

الطفيلة – أكد محافظ الطفيلة محمد الرفايعة أن الحظر الشامل الذي جرى يوم أمس طبق بنسبة ممتازة من خلال امتثال المواطنين له ، وامتناعهم عن خرقه ، نتيجة وعيهم بخطورة الوباء .

وأشار الرفايعة إلى انه لم تسجل حالات خرق باستثناء تسجيل خرق 36 مواطنا للحظر ، وحجز 11 مركبة لا تحمل تصاريح التجول ، وتم تحويلهم للقضاء ، مؤكدا اهتمام المواطن بالإجراءات والجهود التي تفرضها الحكومة لمواجهة الفيروس .

وبين أنه تم إغلاق سوبر ماركت وكراج صيانة بودي مركبات ومحل مكيانيك مركبات لمخالفتهم شروط الحظر ، تماشيا مع قرار الحظر الشامل يوم الجمعة الماضي .

وقال أن الأمور تسير بشكل عادي في الأسواق بعد فك الحظر اليوم السبت ، وفتحت المحلات المسموح لها لاستقبال المواطنين ، الذين حافظا على شروط الصحة والسامة العامة من حيث التباعد الاجتماعي ، والتقيد بكافة الشروط .

ولم تشهد الأسواق وفق الرفايعة أي تزاحم يذكر لافتا إلى أن عمليات التسوق تسير وفق معدلاتها العادية مع توفر كافة السلع بشكل كاف وفي ظل التواجد الأمني في الشوارع وقريبا من المحلات التجارية ، فيما تم تسجيل قليل من الحالات المخالفة خاصة ممن يقومون بقيادة المركبات دون تصاريح .