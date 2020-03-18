الطفيلة: الحالة المشتبه بإصابتها بكورونا نتيجتها سلبية وسليمة

الطفيلة – فيصل القطامين

أكد محافظ الطفيلة محمد الرفايعة أن الحالة التي اشتبه بإصابتها بفيروس كورونا قبل يومين كانت نتائج الفحوص لها سلبية أي أنه غير مصاب بالمرض ، وتم خروجه من غرفة العزل من مستشفى الأمير زيد بن الحسين ، مؤكدا أنه وافد قدم من مصر الأسبوع الماضي والذي عاد للحصول على تصريح عمل وما تبع ذلك من إجراءات لفحصه واشتبه حينه بإصابته وعلى الفور تم عزله وأخذ عينات منه وبعد التأكد من نتائج الفحوص في المختبرات المركزية في عمان ثبت بما لا يدع مجالا للشك عدم إصابته بالمرض .

قال مدير العمل في الطفيلة الدكتور عاطف الهريشات أنه وانسجاما مع الإجراءات الحكومية الاحترازية وقرارات وزارة العمل في تعطيل العمال في القطاع الخاص جبنا إلى جنب مع موظفي وعاملي القطاع العام ، فقد تقرر تعطيل العاملات في ثلاثة مصانع في ارويم وبصيرا والحسا للملابس والبالغ عددهن نحو 1450 عاملة ، بالإضافة إلى الطواقم الإدارية في المصنعين اعتبارا من اليوم الأربعاء.

من جانب آخر شهدت الأسواق والمحال التجارية والمؤسسات المدنية والعسكرية ومحلات الخضار والفاكهة تهافتا على التسوق من قبل المواطنين باستثناء المخابز حيث قام المواطنون بشراء مستلزماتهم واحتياجاتهم بشكل مبالغ فيه ما أدى إلى أزمات مرورية خانقة .

وعبر مواطنون عن ثقتهم بالإجراءات الحكومية المتخذة والتي ستسهم في مواجهة فيروس كورونا ، مؤكدين أهمية وعي وتكافل وتضامن أفراد المجتمع الأردني في الوقوف في وجه هذا المرض .

وأشاروا إلى أنه لا داع للهلع ولا السير وراء الإشاعات الهدامة والمغرضة والتي تفت من عضد المجتمع ، وأهمية الالتزام بالعزل المنزلي وعدم الخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى .

وشهدت أسعار الخضار والفواكه ارتفاعا غير مسبوق على أسعارها حيث تراوحت نسبة الارتفاع بين 100 % – 300 % ، كأسعار البطاطا التي وصلت إلى ست دنانير للصندوق بعدما سجلت قبل أيام نحو دينارين ، كما ارتفع سعر كيلو البندورة بين 75- 100 قرش ، وأصناف أخرى عديدة .

وأغلقت كافة المواقع الأثرية والسياحية في محافظة الطفيلة أبوابها بعد أن تم تعقيمها كمحمية ضانا وحمامات عفرا والبربيطة المعدنية وموقعي زوار المعطن والسلع ، كما إغلاق المقاهي والأندية الرياضية وبرك السباحة ، وتم تعقيمها بالمواد المعقمة ، فيما البلديات الأربع في الطفيلة قامت بإجراءات صارمة حيال رفع مستويات النظافة وجمع النفايات من المنازل بواقع أربع مرات في الأسبوع ، وقامت برش مواقع التجمعات الكبرى كمجمع السفريات ومرافق أخرى .

ودعا محافظ الطفيلة الرفايعة إلى عدم بث الإشاعات التي من شانها في هذه الظروف أن تحدث إرباكا وهلعا بين المواطنين ، والاستماع لما يبث من موجز بين الحين والآخر من قبل الناطق الرسمي الحكومي .

كما دعا الرفايعة إلى عدم التهافت على شراء الاحتياجات المنزلية خاصة مادة الخبز التي أكد أنها متوفرة فيما ظلت المخابز تعمل طيلة ساعات النهار وساعات من الليل بشكل اعتيادي ، مؤكدا أن المخزون من السلع ومادة الطحين متوفرة وبشكل كاف ، إلى جانب دعوته المواطنين إلى الالتزام بعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى والابتعاد عن أماكن التجمعات .

وازدحمت المركبات في أسواق الطفيلة بشكل لافت ، نتيجة إقبال المواطنين على شراء احتياجاتهم المنزلية بشكل مبالغ فيه ، حيث تزودوا بكميات كبيرة فوق المستويات العادية للاستهلاك تحسبا لنفاذ السلع من المواد الغذائية والسلع وحتى مادة الخبز التي قام المواطنون بشراء كميات كبيرة منه .

وأكد مدير الصناعة والتجارة في الطفيلة حسن الربابعة توفر كافة السلع المواد الغذائية بكميات وفيرة ، كما توفر المحروقات بكافة أصنافها ، داعيا إلى عدم التهافت على الشراء إلا لكميات الاستهلاك الطبيعي .

وازداد الطلب على مواد التنظيف والتعقيم القفازات والكمامات ، والتي ارتفعت أسعار بعض أصنافها ، نتيجة إقبال المواطنين على شرائها ، كما مواد تنظيف منزلية أخرى ، فيما حافظت تلك السلع على أسعارها في المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية .

وشهدت أسعار الخضار والفاكهة ارتفاعا ملحوظا في بعض أصنافها ، نتيجة ألإقبال على شرائها بكميات فوق معدلات الاستهلاك العادية ، ولفت تجار خضار إلى أن كميات المورد من الخضار والفاكهة باتت تتناقص نتيجة التسوق المتزايد منها ، مع توقعات بعدم توريدها للأسواق بعد إعلان الحكومة بإجراءات احترازية قد تتزايد وتشتد لمنع انتشار الفيروس .

وكان مواطنون قد دعوا إلى رقابة مشددة على الأسواق لمنع استغلال التجار وعدم رفع الأسعار المواد والسلع الغذائية والخضار والفاكهة وأي احتياجات أخرى وتطبيق العقوبات بصرامة ، ومراقبة التقيد بالنظافة العامة ، لدى العاملين في المخابز ومحلات بيع الدواجن ” النتافات” ومحلات تنقية مياه الشرب ، ومحلات بيع المواد الغذائية .

وقامت متصرفية الحسا بجولات ميدانية صباحية ومسائية للتفتيش على المقاهي والأكشاك والتي تم إغلاقها ، بالتوافق مع الإجراءات الحكومية التي اتخذتها لمواجهة الفيروس ، وفق ما أكده متصرف لواء الحسا مخلد الغثيان .

وبين الغثيان أنه تم إغلاق المقاهي والاستراحات والمطاعم يأتي انسجاما مع الإجراءات الحكومية المتخذة والتي تهدف إلى مواجهة فيروس كورونا ، للحفاظ على صحة المواطن وأمنه خاصة وأن تلك المحلات تقع على طريق دولي ويؤمها أعداد كبيرة من المسافرين .

وأشار إلى تعطيل العاملات في مصنع الألبسة في لواء الحسا والذي يعمل فيه نحو 220 عاملة ، تماشيا مع القرارات الحكومية ، مؤكدا التنسيق والتعاون مع كافة الجهات الرسمية .

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