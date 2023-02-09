الطفيلة: الطرق الرئيسية سالكة بحذر

ادى تساقط الثلوج والبرد على المرتفعات الجنوبية والشرقية وأجزاء واسعة من قصبة الطفيلة والعيص حتى صباح اليوم الخميس، إلى إغلاق مقاطع الطريق الملوكي الرئيسية بدءا من منطقة أبو بنا وحتى منطقة الرشادية وطريق التصدير، مروراً بالعين البيضاء ولواء بصيرا وغابة الشيخ حمد الجازي، ومثلث القادسية، وجرى فتحها ثانية أمام حركة المرور، وسط دعوات رسمية بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء استخدامها.

وتشهد طرق الطفيلة باتجاه الحسا وبصيرا والقادسية وأبو بنا والعيص حالة من الانجماد والضباب الكثيف ورياح شديدة وانخفاض لدرجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي، وفق محافظ الطفيلة الدكتور محمد أبو جاموس.

وقال أبو جاموس خلال متابعته الأوضاع الحالية في غرفة العمليات الرئيسية في دار المحافظة، إن طريق بصيرا باتجاه القادسية سالك بحذر جراء ما يشهده بين الحين والآخر من الهطولات الثلجية المتراكمة والضباب الكثيف وتدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي.

ودعا المواطنين الى عدم استخدام طرق القادسية وبصيرا والعين البيضاء باتجاه ازحيقة والعيص إلا للضرورة القصوى، نظرا لتساقط الثلوج وحالة الانجماد والرياح الشديدة التي تشهدها المنطقة الجنوبية والشرقية من المحافظة.

وأشار إلى ان غرف العمليات الرئيسة والفرعية في الدوائر الرسمية الخدمية وفرق الطوارئ المجهزة بالآليات والمعدات عملت على مدار 24 ساعة الماضية على فتح 80 بالمئة من الطرق الرئيسية والفرعية في مختلف مناطق المحافظة، فيما تعمل غرف العمليات حالياً على مراقبة أوضاع الطرق في المحافظة وتوجيه الآليات والفرق لفتح باقي الطرق بالتعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة الرسمية المعنية .

واضاف أبو جاموس، ان الجليد والضباب الكثيف مع استمرارية تساقط الثلوج على المرتفعات الجنوبية وأجزاء من منطقة القادسية والعين البيضاء وبصيرا والعيص، أدى إلى صعوبة الحركة على الطرق لعدة ساعات وكذلك الحال على طريق القادسية / التصدير باتجاه الحسينية والشوبك.

من جهته، اشار مدير مديرية اشغال الطفيلة عمر الحراسيس، الى أن كوادر الاشغال العامة بدأت منذ تساقط الثلوج بفتح الطريق الملوكي وإزالة الثلوج المتراكمة، مؤكدا أن الطريق بدءاً من منطقة العين وحتى منطقة الرشادية سالكة حاليا ويحذر شديد نتيجة حالة الانجماد والضباب الكثيف الذي يلف المنطقة.-(بترا)