الطفيلة.. تضرر أكثر من 75 شجرة حرجية بسبب الرياح القوية (صور)

فيصل القطامين

الطفيلة – تسببت الرياح القوية التي شهدتها كافة مناطق محافظة الطفيلة باقتلاع وتكسير أكثر من 75 شجرة حرجية تجاوزت أعمارها الستين عاما ، في ظاهر لم تشهدها المنطقة منذ عقود ، وتسبب سقوط تلك الأشجار على شبكات الكهرباء بتقطع أجزاء من الشبكة الكهربائية أدت إلى وقوع مناطق في عين البيضاء وارويم في ظلام دامس لمدة زادت عن ست ساعات .

وبين مدير زراعة الطفيلة المهندس حسين القطامين أن أكثر من 70 شجرة حرجية من السرو والصنوبر تكسرت أو اقتلعت من جذورها جراء هبات عاتية للرياح ما استدعى العمل من قبل فرق الحراج إلى التخلص منها بعدما تسبب وقوعها على شبكات الكهرباء بتقطع أسلاكها كوابلها ، وانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في عين البيضاء وارويم .

وأشار القطامين أن فرق الحراج تقوم بجولات ميدانية منذ هبوب العاصفة التي رافقها هطول غزير للأمطار وتكاثف للضباب ، لتفقد الأشجار الحرجية التي تعرضت للتكسر أو الاقتلاع في غابات عابل واللبيرة ومحالة ، والأشجار على جوانب الطرق والتي تعرضت لأضرار كبيرة جراء الرياح الشديدة بغية حصر تلك الأعداد التي تعتبر خسارة كبيرة على الثروة الحرجية .

وبين أن العمل استمر طيلة مساء الخميس ونهار الجمعة لتخليص شبكات كهربائية من الأشجار التي تكسرت ووقعت عليها ، من خلال فرق من عمال الزراعة والحراج .

من جانبه قال المدير التنفيذي في شركة الكهرباء بالطفيلة المهندس عبدالحفيظ الخلفات أن مقاطع من شبكات وكوابل الكهرباء في منطقة عين البيضاء وارويم تعرضت للانقطاع جراء سقوط أشجار حرجية عليها ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن بعض الأحياء في تلك المناطق ، بعد أن تم التنسيق والتعاون مع مديرية الزراعة في الطفيلة وبصيرا بإزالة الأشجار الحرجية المتساقطة أو تلك التي اقتلعت من جذورها جراء شدة الرياح .

ولفت الخلفات إلى أنه تم إزالة كافة المعيقات من ألشجار وألواح من الزينكو كانت قد تطايرت على الشبكات والأعمدة ، والتي تسببت بتماس كهربائي خطيرة تسببت بقطع التيار الكهربائي عن تلك المناطق ، وعملت الفرق الفنية في طوارئ الكهرباء على إزالتها وتوصيل واستبدال الكوابل والأسلاك المتقطعة وإعادة التيار الكهربائي في ظل ظروف رياح شديدة وتساقط غزير للأمطار .

فيما انهارت بعض الجدران الحجرية على جوانب الطرق وتسببت بأضرار مادية لبعض المركبات ، وكان الدفاع المدني بالطفيلة قد حذر المواطنين في وقت سابق من عدم ترك الأجسام أو المقتنيات على أسطح المنازل والعمل على تأمين عدم تطايرها جراء الرياح الشديدة الهبوب .

وظلت فرق الطاوريء في بلديات الطفيلة تعمل على مدار الساعة لمواجهة أي تبعات للعاصفة القوية التي تميزت بهبوب رياح عاتية وما قد ينجم عن الجريان جراء الأمطار الغزيرة .

[email protected]

الطفيلة.. تضرر أكثر من 75 شجرة حرجية بسبب الرياح القوية (الغد)

الطفيلة.. تضرر أكثر من 75 شجرة حرجية بسبب الرياح القوية (الغد)

الطفيلة.. تضرر أكثر من 75 شجرة حرجية بسبب الرياح القوية (الغد)

الطفيلة.. تضرر أكثر من 75 شجرة حرجية بسبب الرياح القوية (الغد)