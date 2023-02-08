الطفيلة تكتسي حلة بيضاء

اكتست مرتفعات الطفيلة الجنوبية والشرقية بحلة بيضاء من الثلوج جراء تأثر محافظة الطفيلة بعاصفة ثلجية مصاحبة لمنخفض جوي عميق يؤثر على المملكة ما أدى إلى تساقط للثلوج على فترات منذ ساعات يوم أمس الثلاثاء وصل سماكته الى نحو 20 سم على المرتفعات الجنوبية خاصة القادسية وبصيرا ومناطق العيص وأبو بنا.

ولا زالت الثلوج والأمطار تتساقط على أرجاء المحافظة سيما الجنوبية منها الأكثر تأثرا إلى جانب مرتفعات العيص، مصحوبة برياح شديدة السرعة وضباب كثيف خاصة على طريق العين البيضاء باتجاه الرشادية والعيص.

وأدت الثلوج المتراكمة إلى إغلاق بعض الطرق المؤدية للواء بصيرا والقادسية والعيص باتجاه عمان إذ تم المباشرة بفتحها من قبل آليات الأجهزة الرسمية في الطفيلة فيما تشهد مناطق مختلفة من الطفيلة حاليا تساقطا للثلوج وحالة من الانجماد بسبب تدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي مع رياح شديدة السرعة .

وباشرت فرق الطوارئ تساندها آليات الأشغال العامة والبلديات والدفاع المدني والشرطة ومجلس الخدمات المشتركة، بمشاركة فرق مساندة، بفتح الطرق الرئيسة والنافذة في المناطق التي شهدت تساقطا للثلوج.

وقال محافظ الطفيلة محمد ابو جاموس خلال تفقده عمليات فتح الطرق الرئيسية واطلاعه على مهام غرف العمليات في عدد من الدوائر الحكومية الخدمية، إن الأجهزة الرسمية وكافة الدوائر الخدمية المعنية قامت بفتح الطرق التي اغلقتها الثلوج التي هطلت منذ ساعات مساء أمس بكثافة، مشيرا الى ان نحو 50 آلية تعود للقطاعين العام والخاص الى جانب آليات وكاسحات للثلوج على أهبة الاستعداد لمواجهة أي إغلاقات محتملة، والتعامل مع الحالة الجوية أولا بأول.

وأكد أن استمرارية سقوط الثلوج في المنطقة الجنوبية من المحافظة تسببت بإغلاق الطرق بسبب تراكم الثلوج وإعاقة حركة السير، لافتا الى أن الاستعدادات الرسمية التي اتخذتها لجنة الطوارئ أسهمت في مواجهة الحالة الجوية السائدة، حيث تم تنفيذ الخطة المعدة عبر تشكيل مجموعة من الفرق الميدانية التي تعمل على فتح الطرق خاصة الرئيسية.

ولفت أبو جاموس إلى أن طرق بصيرا وغرندل والقادسية والرشادية، والتي تعد امتدادا للمرتفعات الجنوبية بالطفيلة وترتفع عن سطح البحر 1600 متر، سالكة بحذر شديد، إلى جانب طريق العيص باتجاه الكرك وعمان التي شهدت تساقطا للثلوج وتشكل الجليد وانعدام الرؤية الأفقية بسبب الضباب الكثيف، داعيا الى توخي الحيطة والحذر اثناء استخدام هذه الطرق.

وبين رئيس بلدية القادسية علي النعانعة أن نحو 70بالمئة من الطرق الفرعية والرئيسية تم فتحها أمام الحركة المرورية بمناطق القادسية، فيما شملت الثلوج قرية ضانا واجزاء واسعة من منطقة القادسية آلتي ترتفع عن سطح البحر أكثر من 1640 مترا، مؤكداً أن طواقم البلدية والاشغال العامة تواصل جهودها في فتح الطرق من الثلوج التي وصلت إلى سماكات تراكمية متفاوتة.

وأكد مدير أشغال الطفيلة المهندس عمر الحراسيس ان مجموعات من الفرق الميدانية تساندها العشرات من الآليات الثقيلة التابعة للمديرية تعكف على فتح الطرق في الطفيلة في مناطق اختصاصها آلتي جرى تحديدها من خلال خطة الطوارئ، وجميع الآليات متصلة مع غرفة العمليات الرئيسة، لاستقبال أي شكوى بشأن الطرق المغلقة حيث وزعت الآليات على مختلف مناطق المحافظة لفتح الطرق التي تغلقها الثلوج أولا بأول، علاوة على توزيع ناثرات الملح في العديد من الطرق.

بدوره بين رئيس مجلس الخدمات المشتركة في الطفيلة جواد العطيوي أن فرق الخدمات المشتركة المزودة بآليات ومعدات، تعمل على فتح الطرق الرئيسية والفرعية في مناطق العيص وأبو بنا والطريق الرئيسي النافذ لمنطقة جرف الدراويش والحسا وشريف الجنوب وطريق الطفيلة باتجاه الحسا وعمان، مشيرا الى أنها أصبحت سالكة لكن بحذر جراء تشكل الجليد والضباب الكثيف على هذه الطرق التي تتعرض لتساقط كثيف للثلوج.

إلى ذلك، دعت مديرية دفاع مدني الطفيلة المواطنين الى الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والانتقال من الأماكن المنخفضة إلى أماكن أكثر أماناً بخاصة المناطق الشرقية والجنوبية من المملكة، وضرورة تفقد قنوات ووسائل تصريف المياه حول المنازل أو المحلات التجارية لتكون جاهزة لتصريف المياه والحيلولة دون تجمعها أو مداهمتها لهذه الأماكن.

من جهته أكد مدير صناعة وتجارة الطفيلة حسن الربابعة ان محطات الوقود الاربعة العاملة في الطفيلة خزنت كميات كافية من مختلف انواع المحروقات لسد احتياجات المواطنين خلال المنخفض الجوي،

كما أكد أن المواد التموينية الاساسية متوفرة وبكميات تفي باحتياجات المواطنين، مشيرا الى انه تم التشديد على وكالات الغاز والافران في الطفيلة بضرورة ادامة خدماتها للمواطنين.

وواصلت المخابز في مختلف مناطق المحافظة عملها ببيع مادة الخبز على المواطنين فيما أعلن احد المخابز في لواء بصيرا عن توزيع الخبز مجاناً على المواطنين تكاتفا مع الأسر المعوزة في مثل هذه الظروف الجوية الصعبة.

وبسبب حالة التجمد، أشار مواطنون في مناطق القادسية والعيص وأجزاء من مدينة الطفيلة إلى انقطاع المياه في شبكات المياه.

ووفق المدير التنفيذي لشركة توزيع كهرباء الطفيلة المهندس عبد الحفيظ الخلفات، تعاملت فرق الشركة مع مجموعة من الأعطال المنزلية الى جانب اعطال في شبكة الكهرباء تم صيانتها من قبل فرق الطوارئ في الشركة رغم الظروف الجوية الصعبة ، سيما في مناطق القادسية وبصيرا بغية ادامة سريان التيار الكهربائي لتلك المناطق .

–(بترا)