الطفيلة: ثلوج وانخفاض في درجات الحرارة

فيصل القطامين

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الطفيلة – اكتست أغلب مناطق الطفيلة خاصة المرتفعات بالثلوج الخفيفة في ساعات صباح اليوم، في ظل انخفاض درجات الحرارة بشكل لافت .

وأشار مدير زراعة الطفيلة، المهندس حسين القطامين، إلى ان الهطول المطري وتساقط الثلوج يعتبر جيدا ويسهم في كسر فترة الجفاف التي تخوف المزارعون من استمرارها وهي مبشرة لتلافي التراجع في كميات الأمطار الهاطلة خلال الموسم الحالي .

وأعلنت مديرية أشغال الطفيلة أن جميع الطرق ظلت سالكة بسبب تواضع كميات هطول الثلوج التي كانت متقطعة وخفيفة ، فيما فتحت المحافظة غرف عمليات للتعامل مع الأحوال الجوية السائدة، جنبا الى جنب الاستعدادات من قبل الجهات الرسمية من خلال تجهيز الآليات المختلفة للتعامل مع الثلوج في حال تراكمها .

وقسمت المحافظة إلى عدة مناطق لتسهيل التعامل مع الحالة الجوية وتم توزيع الجرافات وكاسحات الثلوج على مناطق تشهد بالعادة تساقطا للثلوج نتيجة ارتفاعها ، كما في مناطق القادسية والرشادية وعين البيضاء وغرندل والعيص وأبو بنا .

بلدية الطفيلة من جانبها أكد رئيسها انها بكافة كوادرها ظلت على أهبة الاستعداد من خلال تجهيز فرق وكوادر بالإضافة الى تخصيص عدد من الآليات على مناطق الطفيلة الست .

بدوره علق رئيس جامعة الطفيلة التقنية دوام اليوم السبت ، لكافة العاملين والطلبة وترحيل امتحانات يوم السبت الى يوم السبت المقبل ،حيث كان دوام السبت قد تقرر بعد أن تعطيل دوام الخميس الماضي واستبداله باليوم السبت والذي أعلنته الجامعة عطلة لكونه جاء يوم دوام بين عطلتين ولجأت الجامعة إلى ذلك للتخفيف على الموظفين والطلبة .