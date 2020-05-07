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الطفيلة: جمع 124 عينة عشوائية لفحص كورونا

منذ 4 ساعات

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فيصل القطامين

الطفيلة – جمعت فرق الاستقصاء لوباء كورونا في محافظة الطفيلة 124 عينة عشوائية اليوم من اصحاب مؤسسات تجارية ومخابز ومؤسسات أهلية وتجمعات سكانية وأفراد وتحويلها الى مختبرات وزارة الصحة في عمان لفحصها بواسطة فحص بي سي آر الدقيق .
وأكد رئيس فريق الاستقصاء الوبائي في مديرية الصحة بالطفيلة الدكتور وليد بكر ان خمسة فرق للاستقصاء الوبائي ستقوم بجمع 100 – 150 عينة لفحص فيروس كورونا من المحافظة بدءا من يوم السبت المقبل، وستعمل لعدة ايام للتأكد من عدم وجود الفيروس في مناطق وألوية محافظة الطفيلة ، مشددا على أهمية تعاون الجميع بهذا الخصوص لتسهيل مهام فرق الاستقصاء .

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