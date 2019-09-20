الطفيلة: دعوة لتغليب لغة الحوار بين الحكومة والمعلمين

الطفيلة- دعا مواطنون ووجهاء ومتقاعدون تربويون الى تغليب لغة العقل لدى نقابة المعلمين في مطالباتهم بتحسين اوضاعهم المعيشية ورفع علاواتهم، وان لا يكون الاضراب على حساب ابنائهم الطلبة لاضراره بالعملية التربوية وبخاصة ان الطالب هو المحور الرئيسي للعملية التعليمية .

وأكد المعلم المتقاعد فيصل القطامين ضرورة اتخاذ لغة الحوار بين الحكومة ونقابة المعلمين وتغليب مصلحة الطلبة بالعودة إلى مدارسهم لتلقي تعليمهم ، مشيرا إلى أن قطاع المعلمين يعد أحد الركائز الاساسية في بناء ونهضة الوطن ويحتاج إلى دعم وتحسين لاوضاع المعلمين مع ضرورة اعتماد منهجية للوصول إلى صيغة توافقية تضمن حقوق المعلمين من ناحية واستئناف تعليم الطلبة . كما أكد الشيخ محمد سالم البنيان وعودة القرعان وأكرم السوالقة ضرورة إيجاد أجواء من الحوار والتوافقية بين الحكومة ونقابة المعلمين مع ايجاد المرونة لحوار هادف وجاد بين طرفي المعادلة في هذه المشكلة وبما يضمن حفظ حقوق الطلبة والمعلمين معا وبعيدا عن الإضرار بمصلحة الطلبة خاصة التوجيهي منهم في وقت أكدوا فيه أن المعلمين مكون أساسي في الوطن وكرامتهم من كرامة هذا الوطن. واشاروا إلى أن المعلم يعتبر الجندي المجهول والمؤسس الحقيقي للطاقات الابداعية في الوطن لذا من الواجب يحظى بكامل حقوقه ، مشيرين الى ان تلك الحقوق تمنح بالطرق الشرعية والرسمية خصوصا مع وجود نقابة قوية قادرة على خدمة المعلمين بعيدا عن تعطيل الدراسة والإضرابات .–(بترا)