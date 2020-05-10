الطفيلة: عودة المعالجة السنية واجراءات طبية احترازية

الطفيلة– أكد مدير مديرية صحة الطفيلة الدكتور حمد الربيحات، أن خدمات المعالجة السنية بدأت بالعودة التدريجية في العديد من المراكز الصحية الأولية والشاملة، وتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لمنع ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الدكتور الربيحات في تصريح صحفي، ان وزارة الصحة خفضت من مستويات تقديم الخدمات الطبية العادية في المراكز الصحية باستثناء الطارئة منها وذلك ضمن الإجراءات الحكومية للتعامل مع فيروس كورونا والمحافظة على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أن عيادات الاسنان العاملة في المراكز الصحية تقوم على تقديم خدمات المعالجة السنية مع منع استخدام مقابض الحفر الهوائية والرذاذية السريعة، في عملية حفر الأسنان لكونها تسهم في نشر الرذاذ والهواء، مما يسهل انتقال الفيروس من شخص لآخر في حال وجوده في الأجواء فضلا عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في التباعد بين المراجعين. ولفت الدكتور الربيحات، إلى أن العديد من المراكز الصحية الأولية والشاملة تضم أطباء اختصاص باطنية ونسائية يداومون بشكل جزئي فيها.

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