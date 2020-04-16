الطفيلة: لجنة زكاة المحافظة توزع 600 طرد غذائي للمتعطلين

فيصل القطامين

الطفيلة- وزعت لجنة زكاة وصدقات محافظة الطفيلة ضمن حملة خيرية تطوعية نفذتها نحو 600 طرد غذائي على عدد من المتعطلين عن العمل والأسر العفيفة.

وقال رئيس اللجنة محمد البدارين، إن هذه الحملة جاءت للمساهمة في دعم المتضررين من خلال قاعدة بيانات اللجنة التي تم إعدادها بدقة وبشفافية ومسوحات ميدانية على التجمعات السكانية الفقيرة.

وأضاف أن هذه الحملة تعد إحدى الحملات التي نفذت من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة وبدعم من شركات ومؤسسات وطنية وتكية ام علي .

وبين ان هذه الحملة تاتي تلبية لحاجات الأسر المعوزه وللمتعطلين عن العمل في ظل الظروف الصعبه التي تمر بها المنطقة و خلال الجائحة التي يمر بها العالم أجمع ، في الوقت الي تعكف فيه اللجنة على جمع التبرعات العينية لتنفيذ حملات أخرى .

و حث البدارين المحسنين والمقتدرين والمؤسسات الداعمة لتقديم الدعم للجنة زكاة الطفيلة التي تتلقى التبرعات العينية والمادية لتقديمها الى المحتاجين من ابناء المنطقة والمعتطلين والأسر العفيفة والمقيمين فيها من الوافدين .