الطفيلة: نتائج سلبية لـ1700 عينة عشوائية أخذت منذ بداية كورونا

الطفيلة- أجرت فرق التقصي الوبائي الخمس في محافظة الطفيلة منذ بداية انتشار وباء فيروس كورونا المستجد زهاء 1700 فحص عشوائي في مختلف القطاعات التجارية والموظفين في القطاعين العام والخاص وجميعها جاءت سلبية وفق محافظ الطفيلة محمد الرفايعة.

وبين أن فرق التقصي الوبائي التابعة لمديرية الشؤون الصحية في الطفيلة عملت منذ بداية الأزمة على سحب عينات عشوائية شملت أسواقا وتجمعات سكانية وبعض الدوائر الحكومية والجهات الأمنية وكوادر الدفاع المدني، إضافة إلى البنوك والمخابز والمطاعم في مختلف مناطق المحافظة ، للتأكد من خلو المحافظة من الفيروس.

وأشار الرفايعة إلى أنه تم أخذ 600 عينة باستخدام الفحص السريع عبر قرص “Rapid test”، ونحو 1100 عينة أنفية بلعومية، والتي ظهرت نتائجها سلبية.

وأضاف الرفايعة أن لجان الصحة والسلامة العامة التابعة للدوائر الرسمية المعنية بالصحة والبيئة والغذاء والسلامة الى جانب فرق بلديات الطفيلة الأربع قامت بتنفيذ جولات ميدانية مكثفة لمراقبة الأسواق التجارية وجرى خلال هذه الحملات اغلاق عدد من المخابز وصالونات الحلاقة ومحلات تجارية أخرى لمخالفتها لتعليمات الصحة والسلامة العامة، في وقت تم فيه اتلاف نحو ثلاثة اطنان من المواد التموينية لانتهاء صلاحيتها وتم ضبطها على مدار الشهرين الماضيين.-(بترا)