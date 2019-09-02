الطفيلة.. وفاة وإصابة إثر حادث تصادم في منطقة جرف الدراويش

عمان-الغد- ذكرت إدارة الإعلام في الدفاع المدني، بان كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديريةإنقاذ وإسناد الجنوب ، تعاملت مساء الاثنين ، مع حادث تصادم وقع مابين تريلا ومركبة بمنطقة جرف الدراويش ، نتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة اخر بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم ، حيث قامت كوادر الاسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله إلى مركز طبي الحسا، ومن ثم تحويله إلى مستشفى الكرك الحكومي وإخلاء الوفاة إلى مستشفى الأمير زيد العسكري ووصفت حالة المصاب متوسطة.