الطفيلة: 119 عينة عشوائية لفحص كورونا سلبية

فيصل القطامين

الطفيلة- أكد مدير صحة محافظة الطفيلة الدكتور حمد الربيحات أن نتائج 119 عينة فحص فيروس كورونا من خلال الفحص السريع من محافظة الطفيلة جاءت سلبية .

وبين الربيحات أن مجموع ما تم أخذه من عينات خلال الأيام الماضية بلغ نحو 535 عينة تم فحصها بطريقة الفحص السريع ، وجميع نتائجها كانت سلبية ، فيما تم تحويل نحو 30 عينة للتأكد والتحقق إلى المختبرات المركزية في وزارة الصحة والتي جاءت أيضا سلبية ، مؤكدا خلو المحافظة من أي إصابات بفيروس كورونا .

وأكد أن فريق الاستقصاء بذل جهودا مميزة في أخذ العينات التي كانت عشوائية وشملت كافة المناطق والمواقع والأفراد ، ومحلات يعمل فيها عاملون في مجالات تقديم الغذاء كالمخابز ومحلات القصابة ونتافات الدواجن ومحلات بيع الخضار ، بالإضافة إلى التجمعات السكانية المكتظة ودوائر رسمية تحتم استمرار عملها .

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