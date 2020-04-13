الطفيلة: 192 عينة لفحص الكورونا نتائجها سلبية

فيصل القطامين

الطفيلة- أكد مدير صحة محافظة الطفيلة الدكتور حمد الربيحات ان نتائج الفحوص السريعة لنحو 192 عينة فيروس كورونا في الطفيلة جاءت جميعها سلبية .

وبين الربيحات انه تم اخذ 192 من مناطق مختلفة في الطفيلة شملت عاملين في المواد الغذائية والمخابز ومن التجمعات السكانية وبشكل عشوائي ، فيما سيتم اخذ 150 عينة اخرى يوم غد الثلاثاء لضمان شمول مناطق وتجمعات سكنية ومحلات تجارية ومخابز ومحلات بيع الدواجن بصورة اكبر بالفحص .

واشار الى ان مجموع العينات التي تم جمعها من المحافظة وصل الى نحو 495 عينة وكلها جاءت نتائجها سلبية.