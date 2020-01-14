الطفيلة: 3 دوائر ومؤسسات حكومية تفوز بـ “جائزة الخدمة المتميزة” للعام 2019

فيصل القطامين

الطفيلة- فازت ثلاث دوائر ومؤسسات في محافظة الطفيلة بجائزة الخدمة الحكومية المتميزة للعام 2019 والتي تنظم في كل عام على مستوى المملكة.

وفاز بالجائزة التي تنظم على مستوى المملكة، دائرة الأارضي في لواء بصيرا، وصندوق المعونة الوطنية ومؤسسة الضمان الاجتماعي فرع الطفيلة .

وأكد مديرو تلك المؤسسات والدوائر أن العمل الجاد والدؤوب في خدمة المواطنين وتقديم أفضل مستوياتها هو الهدف من أي مؤسسة أو دائرة للتسهيل على المواطن تلقي الخدمة بأسرع وقت واسهل السبل ودون تجشم المعاناة.

ولفت مدير أراضي بصيرا إبراهيم الشحاحدة أن “دائرة الأراضي في بصيرا ومنذ نحو خمسة أعوام فازت بتلك الجائزة لثلاث مرات، نتيجة حسن التنظيم والإدارة الحديثة الفاعلة، التي تسهل على متلقي الخدمة الحصول عليها بكل سهولة ويسر، مؤكدا أن هدفنا هو خدمة الوطن والمواطن”.