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الطقس سينقلب بعد ظهر الأحد.. زخات رعدية وتحذير من سيول

منذ ساعة واحدة
مشهد لسيول تدفقت إلى منطقة ‫وادي رم‬ جنوبي الأردن العام الماضي

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عمان- الغد- يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة يوم غد الأحد؛ لتسجل أعلى من معدلاتها بحوالي (4-6) درجات، وستكون أجواء حارة نسبياً بوجه عام.

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية، فإنه “تظهر تدريجيا الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية ويتوقع بمشيئة الله في ساعات ما بعد الظهر سقوط زخات من المطر في جنوب شرق المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا، وهناك احتمال أن تمتد لتشمل اجزاء محدودة ومتفرقة من المملكة ، الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا”.

وأشارت الدائرة إلى أنّ “المملكة تتأثر تدريجيا بحالة من عدم الاستقرار الجوي يصاحبها ارتفاع قليل على درجات الحرارة حيث تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة لتغطي معظم أجزاء المملكة وتسقط بمشيئة الله زخات من المطر بين الحين والأخر في أماكن متفرقة من المملكة بما فيها العقبة تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بحدوث الرعد في بعض المناطق مما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية”.

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