الطقس يبدأ بالتغير الخميس.. أمطار غزيرة الجمعة وتوقع عواصف رعدية وتساقط للبرد السبت

عمان- الغد- يُتوقع أن يبدأ تأثُر المملكة تدريجياً يوم الخميس بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيثُ تبقى الأجواء أدفأ من المعتاد بالنسبة لهذا الوقت من العام، في حين تتكاثر السحب على ارتفاعات مُختلفة ليكون الطقس غائماً جزئياً بوجه عام.

وبحسب موقع طقس العرب، فقد تتهيأ الفرصة لهُطول زخات رعدية من المطر -إن شاء الله -فوق أجزاء متفرقة وعشوائية من المملكة، خاصة في شرق المملكة، قد تكون غزيرة محلياً أو في بعض النطاقات الجغرافية.

يومي الجمعة والسبت .. ازياد تأثر المملكة تدريجياً بحالة من عدم الاستقرار الجوي مع انخفاض درجات الحرارة

يوم الجُمعة، تنخفض درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، مع بقائها أدفأ من المعتاد بالنسبة لهذا الوقت من العام، وتبقى حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتسود المملكة أحوال جوية غير مستقرة، حيثُ يُتوقع هُطول زخات أمطار رعدية -إن شاء الله – فوق أجزاء متفرقة من المملكة، تكون غزيرة ومترافقة بالبرد في بعض النطاقات الجغرافية، وقد تعمل على تشكل السيول في بعض المناطق.

السبت .. انخفاض واضح على درجات الحرارة واستمرار الطقس غير المستقر

تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح بحيث تصبح اقل من مُعدلاتها نسبة لهذا الوقت من العام ما بين 5-7 درجات مئوية.

ويكون الطقس بارداً نسبياً وغير مستقر،حيث يستمر تساقط زخات رعدية من الأمطار في أجزاء متفرقة من المملكة تكون غزيرة أحياناً وقد يصحبها تساقُط البَرَد محلياً، وقد تعمل على تشكل السيول في بعض المناطق.

وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى مُعتدلة السرعة، تنشط بشكل كبير أثناء هبوب العواصف الرعدية بحيث تكون مُثيرة للأتربة والغبار.

تنبيهات خلال الحالة يومي الجمعة والسبت:

– الانتباه من احتمال حدوث الإنزلاقات على الطرقات عند بداية هطول الأمطار.

– الانتباه من احتمال تشكل السيول في بعض النطاقات الجغرافية.

– الانتباه من حدوث العواصف الرعدية في بعض المناطق

– تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار فوق بعض المناطق الصحراوية أثناء هبوب العواصف الرعدية.